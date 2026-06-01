Zemný plyn posilňuje o 2,5 % vďaka teplejšiemu výhľadu počasia 🔥

- NOAA očakáva na obdobie 8.–14. júna nadpriemerné teploty vo väčšine USA.
- Teplejšie počasie môže zvýšiť dopyt po chladení a spotrebu elektriny.
- Pre zemný plyn ide krátkodobo o podporný faktor.
- Kľúčové bude, či sa teplejší výhľad potvrdí aj v ďalších aktualizáciách.
Zdroj: NOAA
Mapa výhľadu teplôt NOAA na obdobie 8.–14. júna 2026 ukazuje, že väčšina územia USA má zvýšenú pravdepodobnosť nadpriemerných teplôt. Najsilnejšie teplotné odchýlky sú viditeľné najmä v strednej a severnej časti Spojených štátov, vrátane oblasti Stredozápadu a Veľkých jazier, kde sa očakáva výraznejšia prevaha teplejšieho počasia.
Pre trh so zemným plynom ide o dôležitý signál, pretože vyššie teploty v letnom období zvyčajne podporujú rast dopytu po chladení. To môže zvýšiť spotrebu elektriny, a tým aj využitie plynových elektrární. Práve očakávanie silnejšej spotreby môže byť jedným z dôvodov, prečo zemný plyn aktuálne posilňuje o 2,5 %.
Výhľad zároveň naznačuje, že teplejšie počasie nie je obmedzené iba na jednu oblasť, ale zasahuje veľkú časť USA. To zvyšuje význam celého výhľadu, pretože plošnejší rast teplôt môže mať väčší dopad na celkový energetický dopyt. Výnimkou zostávajú časti Aljašky, kde mapa ukazuje skôr podpriemerné teploty, a menšie oblasti juhu Texasu, kde je výhľad bližšie k normálu.
Z pohľadu investorov je preto počasie aktuálne jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu krátkodobo podporovať cenu zemného plynu. Ak sa teplejší výhľad potvrdí aj v ďalších aktualizáciách, trh môže ďalej započítavať vyššiu spotrebu plynu v energetike. Naopak ochladenie alebo návrat predpovedí k normálu by mohli časť súčasného optimizmu oslabiť.
Graf NATGAS (M30)
Zdroj: xStation5
Zemný plyn sa obchoduje okolo úrovne 3,369 USD a po prudkom raste z konca mája sa drží v blízkosti lokálnych maxím. Trh zatiaľ neukazuje výraznejšie známky slabosti. Skôr prechádza do fázy konsolidácie po predchádzajúcom silnom pohybe nahor.
Cena zostáva nad kľúčovými kĺzavými priemermi: EMA 50 na hodnote 3,322 USD aj nad SMA 100 na hodnote 3,192 USD. Práve oblasť okolo EMA 50 teraz funguje ako prvá významnejšia podpora. Kým sa cena drží nad touto úrovňou, kupujúci majú trh stále pod kontrolou a prípadné poklesy môžu byť vnímané skôr ako korekcie v rámci rastúceho trendu.
Najbližšia rezistencia sa nachádza v oblasti 3,37–3,38 USD, kde sa cena aktuálne pohybuje a kde zároveň vidíme zvýšenú aktivitu podľa objemového profilu. Ak by sa trhu podarilo túto oblasť presvedčivo preraziť, mohol by sa otvoriť priestor na pokračovanie rastu smerom k vyšším úrovniam. Naopak odmietnutie na súčasných cenách by mohlo priniesť návrat k pásmu okolo 3,32 USD, prípadne hlbšie k oblasti 3,19 USD, kde sa nachádza SMA 100.
