Ekonomický kalendár: Americké dáta skreslené vládnym shutdownom

- Slabšia inflácia vo Francúzsku: Ročný CPI klesol na 0,3 % oproti očakávaným 0,6 %, čo signalizuje výrazné oslabenie cenových tlakov v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.
- Výpadok dát v USA: Prebiehajúci vládny shutdown zastavil činnosť úradu BLS, čo viedlo k oficiálnemu odkladu piatkovej správy o nezamestnanosti (Non-Farm Payrolls).
- Firemné zameranie: Trhy dnes večer očakávajú výsledky AMD, pričom sa predpokladá, že výrobca čipov oznámi nárast tržieb o 27 % na 9,67 miliardy USD, podporený silnými očakávaniami súvisiacimi s AI.
Globálny makroekonomický kalendár je počas európskej a severoamerickej seansy relatívne prázdny po sérii skorších významných zverejnení. Trhy už spracovali rozhodnutie austrálskej centrálnej banky o zvýšení úrokových sadzieb – krok, ktorý išiel proti prognózam viacerých investičných bánk, ktoré očakávali, že RBA ponechá sadzby bezo zmeny dlhšie. Medzitým údaje o inflácii z Francúzska naďalej prekvapujú smerom nadol. Ročný CPI sa spomalil na iba 0,3 % medziročne, čo je pod očakávaním 0,6 % a citeľne nižšie než predchádzajúcich 0,8 %. Na mesačnej báze ceny klesli o výrazných 0,3 %.
Hlavnou témou pre trh ostáva tento týždeň ochromená činnosť Washingtonu. Prebiehajúci vládny shutdown uzatvoril kľúčové federálne úrady vrátane Bureau of Labor Statistics. Výsledkom je oficiálne odloženie očakávanej piatkovej správy o nezamestnanosti (NFP).
V neprítomnosti hlavných amerických dát o trhu práce sa dnešná pozornosť sústreďuje na rétoriku centrálnych bánk, súkromné zásoby a aktualizáciu trhu práce na Novom Zélande. Investori zároveň ostávajú zameraní na výsledkovú sezónu, pričom AMD oznámi výsledky po zatvorení trhu v New Yorku.
Ekonomický kalendár (všetky časy GMT)
- 13:00 – Prejav Barkina (Fed)
- 14:40 – Prejav Bowmanovej (Fed)
- 21:40 – Týždenná správa API o zásobách ropy
- 21:45 – Nový Zéland – údaje z trhu práce (Q4):
- Zmena zamestnanosti: Očak. 0,5 % q/q; Predch. 0,5 % q/q
- Index mzdových nákladov: Očak. 0,3 % q/q; Predch. 0,0 % q/q
- Miera nezamestnanosti: Očak. 5,3 %; Predch. 5,3 %
- 22:00 – Austrália – index PMI služieb: Očak. 56; Predch. 51,1
Firemné výsledky
- AMD (AMD.US) – Po uzavretí trhu
- Merck (MRK.US) – Pred otvorením trhu
- PepsiCo (PEP.US) – Pred otvorením trhu
- Pfizer (PFE.US) – Pred otvorením trhu
Očakáva sa, že AMD vykáže tržby na úrovni 9,67 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 27 %. Ak firma tieto očakávania naplní, nadviaže na výsledky z 3. štvrťroka, keď tržby prekonali konsenzus o 5 %. Konsenzuálny odhad zisku na akciu je 1,32 USD. AMD má historicky mierne pozitívnu bilanciu, pričom v priemere prekonala odhady tržieb o niečo vyše 2 % počas posledných ôsmich štvrťrokov.
Denné zhrnutie: Červená dominuje na oboch stranách Atlantiku
