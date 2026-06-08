Ekonomický kalendár: Čo dnes ráno hýbe trhom❓

Trhy vstupujú do nového týždňa pod dvojitým tlakom: eskalácia konfliktu Irán–Izrael a posun rétoriky Fedu od pivotu k možnému zvyšovaniu sadzieb. Táto kombinácia poslala ceny ropy vyššie a technologické akcie prudko nižšie.
Harmonogram na dnešok a zvyšok týždňa
Stredajšie zverejnenie CPI a štvrtkové rozhodnutie ECB sú kľúčové udalosti týždňa. Spolu s prípadnou geopolitickou eskaláciou nastavia tón pre nadchádzajúce týždne. Rysuje sa rušný týždeň, najmä pre technologický sektor.
Čo ráno hýbe trhmi?
Eskalácia na Blízkom východe
Irán prvýkrát po štyroch týždňoch odpálil rakety smerom na Izrael. Izrael odpovedal údermi na približne 10 vojenských cieľov, vrátane petrochemického komplexu Karoon v Chúzestáne. Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý. OPEC+ produkuje len 33,19 mil. barelov denne oproti 42,77 mil. barelov denne vo februári. Výsledok: WTI +4,93 % na zhruba 94,63 USD, Brent +5,04 % na zhruba 97,60 USD. Ide o najväčší jednodňový rast za niekoľko mesiacov.
Fed sa vracia k zvyšovaniu sadzieb
Piatková správa NFP (+172 000, tretí silný mesiac po sebe) spolu s energetickým šokom posunula pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu do konca roka nad 70 %. Goldman Sachs odsunul prvé zníženie sadzieb na rok 2027 a trh plne započítava sprísnenie približne o 30 bázických bodov. Dnes po 16:00 uvidíme dáta newyorského Fedu o inflačných očakávaniach. Rast v 3-ročnom a 5-ročnom horizonte by mohol priliať olej do ohňa.
Otvorenie európskych trhov – DE40 a EU50 v červených číslach
Futures pred otvorením trhu klesali približne o 1 %. Hneď na začiatku seansy DE40 oslabil o 0,75 % na 24 411 bodov a EU50 o 0,70 % na 5 972 bodov. Ďalší tlak prišiel z dnešných dát z Nemecka. Priemyselné objednávky za apríl klesli o 3,8 % m/m pri očakávaní -2,0 %, po marcovom raste o 4,5 %. To potvrdzuje, že marcový skok bol jednorazovým efektom predzásobenia pred narušením dodávateľských reťazcov.
Spoločnosti s najvyššou volatilitou
Technológie zostávajú v centre diania po piatkovej „červenej mape“ na Wall Street:
- Polovodiče: MU -13,25 %, INTC -11,28 %, AMD -10,86 %, AMAT -9,71 %, NVDA -6,2 %
- Big Tech: META -5,51 %, MSFT -2,66 %, AVGO -7,92 %
- Jasná defenzívna rotácia: UNP +13,19 %, WMT +4,09 %, JNJ +2,02 %, KO +3,46 %
V Ázii KOSPI spustil automatické pozastavenie obchodovania. V maxime klesal o 8 % a seansu uzavrel poklesom približne o 5 %. Nikkei oslabil o 3,7 % a TSMC klesla o 2,1 %.
Meny a kovy
DXY sa pohybuje okolo úrovne 100. Dolár je na dvojmesačných maximách. EUR/USD je na 1,1516, USD/JPY nad 160. Jen vymazal celý efekt májovej intervencie BoJ. Zlato klesá o 0,51 % na 4 296 USD. Rastúce reálne úrokové sadzby prevažujú nad jeho statusom bezpečného prístavu. Striebro stráca 1,67 %.
Bitcoin sa vracia späť
Po piatkovom prepade pod 60 000 USD, čo bol najväčší týždenný pokles od kolapsu FTX, sa Bitcoin zotavil k úrovni okolo 62 900 USD a rastie o 2,03 %.
Majstrovstvá sveta na trhu: Existuje príležitosť na zisk?
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