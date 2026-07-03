Ekonomický kalendár: Čo hýbe trhmi po NFP? (03.07.2026)

Dnes je deň bez obchodovania na amerických trhoch. Predĺžený víkend si Američania môžu dovoliť vďaka 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti (4. júla). Z tohto dôvodu neboli dáta NFP uverejnené v prvý piatok mesiaca ako zvyčajne, ale o deň skôr.
Pripomeňme, že pre investorov predstavovali nepríjemné prekvapenie — tvorba nových pracovných miest bola výrazne nižšia, ako sa očakávalo (+49 tis. vs. +107 tis.), pričom došlo aj k výraznému prepočtu smerom nadol za predchádzajúce dva mesiace (-74 tis.).
Graf 1: Zmena počtu pracovných miest v mimopolnohospodárskych sektoroch (NFP) a subkomponent zamestnanosti ISM PMI (2023 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
Dnešná pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na hodnoty ukazovateľov PMI. Za nami sú publikácie dát z Ázie, pred nami revidované odčítania pre krajiny európskeho kontinentu.
🌏 Najdôležitejšie publikácie z ázijskej obchodnej relácie
Čína
Podľa júnových dát PMI sa tempo rastu v sektore služieb mierne spomalilo, no zostalo veľmi solídne (54,1). Kľúčovú úlohu zohral nárast zahraničných objednávok.
- Počet zákaziek vzrástol ôsmykrát po sebe, čo prispelo k opätovnému rastu zamestnanosti — a to najrýchlejším tempom od júla 2024.
- Vyššie mzdové náklady, náklady na suroviny a dopravu sa premietli do rastu cien, čo je v súlade s najnovšími údajmi o inflácii PPI (3,9 %, najvyššia úroveň za takmer 4 roky).
Japonsko
V krajine vychádzajúceho slnka išlo len o revidované dáta, ktoré majú druhoradý význam. Ukazovateľ pre sektor služieb sa však zvýšil z 51,8 na 52,2.
- V tejto súvislosti stojí za zmienku, že počet nových objednávok v priemyselnom aj sektorom služieb rástol druhým najrýchlejším tempom za tri roky, a to predovšetkým vďaka silnejšiemu domácemu dopytu, nie exportu.
Väčšiu pozornosť vzbudili vyjadrenia ministerky financií Satsuki Katayamy, ktorá uviedla, že Tokio je pripravené intervenovať na devízovom trhu. Zdôraznila tiež úzku spoluprácu s Washingtonom v tejto oblasti. Vyjadrila sa aj k rastúcim výnosom dlhopisov a poznamenala, že fiškálna politika bude vedená tak, aby obnovila dôveru trhov.
Austrália
Miernu revíziu nahor v júnových dátach PMI zaznamenali aj Antipódy.
- Ukazovateľ pre sektor služieb sa nakoniec zvýšil na 50,5.
- Naopak, počet nových objednávok — domácich aj zahraničných — poklesol.
- Inflácia výrobných cien najnižšia od januára.
- Dôvera vo výhľad na nasledujúcich 12 mesiacov klesla na najnižšiu úroveň od novembra 2023, a to pod vplyvom obáv z hospodárskeho prostredia a daňových zmien vo federálnom rozpočte.
Makroekonomický kalendár
Piatok
- Španielsko: PMI pre sektor služieb
- Čas: 09:15
- Konsenzus: 51
- Predchádzajúca hodnota: 50,1
- Taliansko: PMI pre sektor služieb
- Čas: 09:45
- Konsenzus: 50,3
- Predchádzajúca hodnota: 49,4
- Nemecko: PMI pre sektor služieb (revízia)
- Čas: 09:55
- Konsenzus: 46,8
- Predchádzajúca hodnota: 48,1
- Eurozóna: PMI pre sektor služieb (revízia)
- Čas: 10:00
- Konsenzus: 48,9
- Predchádzajúca hodnota: 47,7
- Veľká Británia: PMI pre sektor služieb (revízia)
- Čas: 10:30
- Konsenzus: 48,7
- Predchádzajúca hodnota: 49,3
- Veľká Británia: Prejav guvernéra Bank of England, Andrewa Baileyho
- Čas: 17:00
Výsledky spoločností
- Žiadne — americký trh je zatvorený z dôvodu osláv 250. výročia vyhlásenia nezávislosti.
3 trhy, na ktoré treba dávať pozor
- Japonský jen (JPY): Pár USDJPY klesol pod psychologickú hranicu 162. Ministerka financií Satsuki Katayama však zdôrazňuje, že Tokio zostáva pripravené intervenovať na devízovom trhu.
- Zlato a striebro: Ceny drahých kovov sa odrazili od lokálnych miním, čo možno spájať predovšetkým s poklesom výnosov štátnych dlhopisov v najväčších ekonomikách. Tento pohyb podporujú včerajšie dáta z amerického trhu práce.
- EU50: V prostredí bez obchodovania na americkom trhu sa pozornosť investorov obracia smerom k Európe. Kľúčovou otázkou zostáva, či bude pokračovať rotácia kapitálu do defenzívnejších sektorov.
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