Ekonomický kalendár: Čo môže hýbať trhmi tento týždeň? (29.06.2026)

Nadchádzajúce dni budú bohaté na dáta aj udalosti, ktoré môžu zvýšiť volatilitu na globálnych trhoch.
Týždeň začíname niekoľkými vedľajšími publikáciami a otvorením fóra v Sintre – jednej z najdôležitejších konferencií centrálnych bankárov celého roka, ktorá môže priniesť cenné informácie o trajektórii úrokových sadzieb v najväčších ekonomikách.
V utorok nás čaká zverejnenie júnových dát PMI z Číny a inflačných údajov z jednotlivých krajín Starého kontinentu.
V stredu sa pozornosť opäť presunie na portugalskú Sintru, a to v súvislosti s vystúpeniami predsedníčky Lagarde a guvernéra Warsha (o 15:00).
Štvrtok bude posledným obchodným dňom na americkom trhu z dôvodu predĺženého víkendu, ktorý nesie 250. výročie získania nezávislosti. Z tohto dôvodu – pomerne nezvyčajne – bude práve v tento deň zverejnená správa NFP, čiže najdôležitejšie dáta z amerického trhu práce.
Piatok bude výrazne pokojnejší a bude poznačený predovšetkým vystúpeniami centrálnych bankárov.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
Japonsko
Májový maloobchodný predaj prekonal očakávania a zrýchlil na úroveň nevidanú od novembra 2023. Posilnenie domácej spotreby, na pozadí stále vysokého cenového tlaku a oslabovania jenu, môže predstavovať dôležitý argument pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky Bank of Japan.
- Zvýšenie sadzieb ešte pred koncom roka však stále nie je plne ocenené v trhových cenách (približne 87 % implikovanej trhom pravdepodobnosti) a pár USDJPY sa zdá byť neúprosne na ceste k úrovni 162.
Makroekonomický kalendár
Pondelok
- Španielsko: Inflácia HICP (jún)
- Hodina: 09:00
- Konsenzus: 3 %
- Predchádzajúci odčítok: 3,2 %
- Eurozóna: Index hospodárskeho sentimentu
- Hodina: 11:00
- Predchádzajúci odčítok: 93,5
- Eurozóna: Začiatok fóra v Sintre – vystúpenie predsedníčky Lagarde
- Hodina: 21:00
Utorok (pred 10:00)
- Japonsko: Miera nezamestnanosti (máj)
- Hodina: 01:30
- Konsenzus: 2,5 %
- Predchádzajúci odčítok: 2,5 %
- Japonsko: Priemyselná výroba (máj)
- Hodina: 01:50
- Konsenzus: 1,2 %
- Predchádzajúci odčítok: 2 %
- Austrália: Zápisnica RBA
- Hodina: 03:30
- Čína: Dáta PMI (jún)
- Hodina: 03:30
- Predchádzajúci odčítok: 50,5
- Veľká Británia: Dynamika HDP (revízia za Q1)
- Hodina: 08:00
- Predbežný odčítok: 1,1 %
- Švédsko: Maloobchodný predaj (máj)
- Hodina: 08:00
- Predchádzajúci odčítok: 4,7 %
- Francúzsko: Inflácia HICP (jún)
- Hodina: 08:45
- Konsenzus: 2 %
- Predchádzajúci odčítok: 2,4 %
- Poľsko: Inflácia CPI (jún)
- Hodina: 09:30
- Konsenzus: 2,7 %
- Predchádzajúci odčítok: 3,1 %
Zverejnenie výsledkov spoločností
- AeroVironment (AVAV.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Richtech Robotics (RR.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (po zatvorení trhu)
3 trhy, na ktoré stojí za to zamerať pozornosť
- Japonský jen (JPY): Pár USDJPY sa priblížuje k psychologickej hranici 162, ktorá môže BoJ donútiť k ďalšej intervencii. Okrem toho z krajiny vychádzajúceho slnka prichádzajú makroekonomické dáta za máj, ktoré by mohli viesť k miernemu repricingu v oblasti očakávaní ohľadom ďalšej trajektórie úrokových sadzieb.
- Striebro: Za trójsku uncu zaplatíme v súčasnosti niečo menej ako 59 dolárov, čo je takmer o polovicu menej ako na januárovom vrchole. Pomer Gold/silver ratio sa vrátil na úroveň okolo 70.
- Ropa a LNG: Trvanlivosť dohody na línii USA–Irán sa cez víkend dostala pod otáznik. Situácia sa však mierne upokojila a na utorok je naplánované ďalšie kolo rokovaní medzi stranami.
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