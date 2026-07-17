📊 Ekonomický kalendár: Inflácia v Európe a trh s nehnuteľnosťami v USA v centre pozornosti

Piatok prináša relatívne upokojenie na finančných trhoch po intenzívnom obchodnom týždni. Hlavná pozornosť investorov sa sústreďuje na údaje z trhu s nehnuteľnosťami v USA a na finálne zverejnenie júnovej spotrebiteľskej inflácie (HICP) v eurozóne. Indexy na Wall Street zaznamenávali v poslednom čase poklesy spôsobené najmä slabosťou technologického sektora a zníženým výhľadom investičných výdavkov u kľúčových výrobcov polovodičov. Náladu na trhoch ovplyvňujú aj vyjadrenia členov centrálnych bánk — na dnešok má naplánované vystúpenie Piero Cipollone z ECB. Na devízovom trhu zostáva kľúčová úroveň volatility na pároch s eurom a americkým dolárom, na ktoré budú mať priamy vplyv dnešné popoludňajšie makroekonomické publikácie zo zámoria.
Najdôležitejšie udalosti z ázijskej relácie
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Počas ázijskej relácie chýbali kľúčové makroekonomické údaje so zvýšenou volatilitou a obchodovanie sa opieralo najmä o diskontovanie globálnych nálad z referenčných trhov.
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O 01:00 stredoeurópskeho času vystúpil verejne člen predstavenstva Fed Philip Jefferson, jeho prejav však nepriniesol prelomové vyhlásenia týkajúce sa najbližších krokov americkej centrálnej banky.
Makroekonomický kalendár
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08:00 Rumunsko – Priemyselná výroba s.a. (m/m) (máj). Konsenzus: bez údajov. Predchádzajúci odčítok: 1,5 %
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09:00 Česká republika – Inflácia PPI (m/m) (jún). Konsenzus: -0,4 %. Predchádzajúci odčítok: -0,1 %
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09:00 Česká republika – Inflácia PPI (r/r) (jún). Konsenzus: 1,5 %. Predchádzajúci odčítok: 1,5 %
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09:00 Slovensko – Inflácia HICP (r/r) (jún). Konsenzus: 3,5 %. Predchádzajúci odčítok: 4 %
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10:00 Eurozóna – Saldo bežného účtu s.a. (EUR) (máj). Konsenzus: 17,5 mld. Predchádzajúci odčítok: 15,7 mld
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11:00 Eurozóna – Inflácia HICP fin. (m/m) (jún). Konsenzus: -0,1 %. Predchádzajúci odčítok: 0,1 %
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11:00 Eurozóna – Inflácia HICP fin. (r/r) (jún). Konsenzus: 2,8 %. Predchádzajúci odčítok: 3,2 %
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11:00 Eurozóna – Jadrová inflácia HICP fin. (m/m) (jún). Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci odčítok: 0,3 %
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11:00 Eurozóna – Jadrová inflácia HICP fin. (r/r) (jún). Konsenzus: 2,4 %. Predchádzajúci odčítok: 2,6 %
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13:00 Eurozóna – Verejné vystúpenie člena predstavenstva ECB (Piero Cipollone)
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14:30 USA – Vývozné ceny (m/m) (jún). Konsenzus: -0,4 %. Predchádzajúci odčítok: 1,3 %
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14:30 USA – Dovozné ceny (m/m) (jún). Konsenzus: -0,7 %. Predchádzajúci odčítok: 1,9 %
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14:30 USA – Začaté výstavby domov (jún). Konsenzus: 1 310 tis. Predchádzajúci odčítok: 1 177 tis.
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14:30 USA – Stavebné povolenia (jún). Konsenzus: 1 400 tis. Predchádzajúci odčítok: 1 410 tis.
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15:15 USA – Priemyselná výroba (m/m) (jún). Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúci odčítok: 0,1 %
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15:15 USA – Využitie výrobných kapacít (jún). Konsenzus: 76,2 %. Predchádzajúci odčítok: 76,2 %
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16:00 USA – Index Michiganskej univerzity predb. (júl). Konsenzus: 51. Predchádzajúci odčítok: 49,5
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19:00 USA – Počet vrtných veží na trhu s ropou (týždeň). Konsenzus: 446. Predchádzajúci odčítok: 445
Trhy hodné pozornosti
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EUR/USD – finálne údaje o inflácii HICP z eurozóny (11:00) v kombinácii s kľúčovým balíkom údajov z amerického trhu s nehnuteľnosťami (14:30) môžu vyvolať zvýšenú volatilitu na hlavnom menovom páre.
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Stavebný sektor a indexy v USA (napr. S&P 500) – údaje o začatých výstavbách domov a stavebných povoleniach v USA poskytnú kľúčové informácie o kondícii americkej ekonomiky a spotrebiteľa citlivého na vysoké úrokové sadzby.
Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb ⚠️ Krehké obchodné prímerie je ohrozené 🚨
🌐 Ranné zhrnutie: Pokračovanie výpredaja technológií a eskalácia konfliktu USA–Irán
Denné zhrnutie: 📉 Červený deň naprieč trhmi. Sektor AI sťahuje Wall Street nadol, drahé kovy pod tlakom
US Open: Krv na Wall Street, polovodičový sektor predlžuje korekciu
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