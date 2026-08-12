Ranné zhrnutie: Trump tvrdí, že má Hormuzský prieliv plne pod kontrolou, trhy však zostávajú skeptické

- Seansa na Wall Street skončila poklesom naprieč širším trhom. S&P 500 a Dow Jones klesli o 0,3 %, zatiaľ čo Nasdaq stratil 0,6 %. Trhy zostávajú opatrné pred dnešným zverejnením inflácie CPI.
- Super Micro Computer zverejnila výsledky po včerajšom zatvorení trhu. Spoločnosť vykázala veľmi silné výsledky za 4. štvrťrok. Tržby dosiahli 11,12 miliardy USD, medziročne vzrástli o 93 %, zatiaľ čo upravený EPS dosiahol 1,70 USD a výrazne prekonal očakávania analytikov. Dôležité je aj zvýšenie hrubej marže na 17,6 %. Najväčším pozitívnym prekvapením bol však výhlaď na FY27. Spoločnosť očakáva tržby 65–72 miliárd USD, zatiaľ čo konsenzus Wall Street sa pohybuje okolo 52,5 miliardy USD.
- Situácia okolo Hormuzského prielivu zostáva napätá, hoci Donald Trump tvrdí, že USA majú prieliv „plne pod kontrolou“ a že je otvorený. Údaje o lodnej doprave to nepotvrdzujú a ďalšie incidenty s obchodnými plavidlami v oblasti Bab al-Mandabu a Ománskeho zálivu ukazujú, že riziká pre námornú dopravu zostávajú zvýšené.
- Štáty Perzského zálivu čoraz viac hľadajú alternatívne trasy mimo Hormuzského prielivu, čo naznačuje, že situáciu nevnímajú iba ako krátkodobú krízu.
- Ceny ropy zostávajú zvýšené napriek Trumpovým uisteniam, že USA majú prieliv pod kontrolou.
- Nádeje na dohodu medzi USA a Iránom a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu sa naďalej stretávajú s ďalšími útokmi na plavidlá v regióne. Na jednej strane sú viditeľné známky pokroku v rokovaniach, na druhej strane nové incidenty v Červenom mori a Ománskom zálive potvrdzujú, že riziká pre lodnú dopravu zostávajú vysoké.
- EIA zvýšila svoje prognózy cien ropy na roky 2026 a 2027 pre výpadky produkcie a problémy s prepravou.
- Ázijské akciové trhy sú dnes zmiešané. Hlavnú podporu predstavuje oživenie technologických a polovodičových akcií. KOSPI rastie o viac než 3 %, podporený silným rastom akcií Samsungu a SK Hynix, zatiaľ čo Nikkei pridáva okolo 0,9 %. Trhy v Číne a Indii sa medzitým obchodujú v červených číslach.
- Austrália zavedie od 17. augusta minimálnu mzdu 31,30 AUD za hodinu pre približne 250 000 kuriérov pracujúcich pre doručovacie platformy. Nové pravidlá budú zahŕňať aj úrazové poistenie, čo zvýši náklady spoločností pôsobiacich v donáške jedla.
- Výnosy japonských štátnych dlhopisov prudko rastú, keďže vyššie ceny ropy zvyšujú inflačné obavy a môžu prinútiť Bank of Japan k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb. Napriek vyšším výnosom jen zatiaľ neposilňuje a voči americkému doláru zostáva slabý.
- Sentiment pri drahých kovoch je na začiatku dňa pozitívny. Zlato rastie približne o 0,6 % a testuje 4 400 USD za uncu. Striebro sa medzitým dostalo nad 65 USD za uncu.
- Mierne zisky zaznamenávajú aj kryptomeny. Bitcoin rastie približne o 0,3 % a približuje sa k 64 000 USD, zatiaľ čo Ethereum posilňuje podobným tempom a testuje úroveň 1 900 USD.
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