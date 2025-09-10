Ekonomický kalendár: Inflácia výrobcov v USA a správa EIA (10.09.2025)

V stredu je nálada v Európe otrasená narušením poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a ďalšími politickými nepokojmi vo Francúzsku po tom, ako Emmanuel Macron vymenoval nového premiéra. Pre trhy však geopolitické otázky majú v súčasnosti obmedzený význam, pričom pozornosť sa čoraz viac presúva na menovú politiku USA.
Makroekonomický kalendár bude dominovať hlavne údajmi zo Spojených štátov, zatiaľ čo absencia významných publikácií v Európe by mala zdôrazniť váhu a napätie pred zverejnením údajov o inflácii výrobných cien v USA. Predchádzajúci údaj o PPI výrazne prekonal očakávania, čím sa skončila séria slabých údajov a spokojnosti s vplyvom ciel Donalda Trumpa na infláciu. Dostaneme tiež správu EIA o energetických komoditách.
Dnešný ekonomický kalendár:
14:00, Nemecko – Prejav viceprezidenta nemeckej Bundesbank Bucha
14:30, Spojené štáty – Údaje o inflácii výrobcov za august:
Index PPI: prognóza 3,3 % r/r; predchádzajúca 3,3 % r/r
- PPI bez potravín/energie/dopravy: predchádzajúci 2,8 % r/r
- PPI bez potravín/energie/dopravy: predchádzajúci 0,6 % m/m
- Jadrový PPI: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúci 0,9 % m/m
- Jadrový PPI: prognóza 3,5 % r/r; predchádzajúci 3,7 % r/r
16:30, Spojené štáty – správa EIA:
- Zásoby ropy: prognóza -1,900 mil.; predchádzajúca hodnota 2,415 mil.
- Zásoby benzínu: predchádzajúca hodnota -3,795 mil.
- Týždenná miera využitia rafinérií – EIA (týždenný medziročný nárast): predchádzajúca hodnota -0,3 %
- Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúce 0,557 mil.
- Výroba benzínu: predchádzajúce -0,109 mil.
- Zásoby destilovaného palivového oleja – EIA: predchádzajúce 1,681 mil.
- Výroba destilovaného palivového oleja: predchádzajúce 0,036 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce 1,590 milióna
- Dovoz ropy: predchádzajúce 0,434 milióna
- Preprava ropy v rafinériách – EIA (týždenný nárast): predchádzajúce -0,011 milióna
