Ekonomický kalendár – kľúčové dáta o inflácii v USA (10.04.2026)

Globálne trhy zostávajú nepokojné pre neistotu okolo začiatku mierových rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. Ceny ropy zostávajú na mierne zvýšených úrovniach, zatiaľ čo futures na indexy pokračujú v raste. Dnes ráno sme už videli zverejnenie inflačných dát z Číny a Japonska.
Dáta z Číny sú obzvlášť pozoruhodné, keďže inflácia PPI vzrástla na 0,5 % medziročne, čo predstavuje prvú kladnú hodnotu od októbra 2022. Tento výsledok mierne prekonal očakávania. Medzitým inflácia CPI spomalila na 1,0 % medziročne a zaostala za očakávaným poklesom na 1,2 % medziročne (z predchádzajúcich 1,3 % medziročne).
Výrobná inflácia v Japonsku prudko zrýchlila na 2,6 % medziročne z 2,0 % medziročne, a to pre vyššie náklady na palivá. To je ďalší signál, ktorý poukazuje na vysokú pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Bank of Japan (BoJ) ešte tento mesiac.
Hlavným bodom dnešného kalendára však bude zverejnenie americkej inflácie CPI za marec. Uvidíme, ako silno energetická kríza zasiahla infláciu, a pokúsime sa vyhodnotiť, či sú zníženia úrokových sadzieb v USA teraz mimo hry. Okrem amerických inflačných dát dnes uvidíme aj dáta z trhu práce v Kanade, index spotrebiteľskej dôvery v USA a priemyselné objednávky.
Makro kalendár:
- 14:30 | USA – inflácia CPI medziročne (marec): Očakávanie: 3,4 % | Predchádzajúce: 2,4 %
- 14:30 | USA – jadrová inflácia CPI medziročne (marec): Očakávanie: 3,7 % | Predchádzajúce: 3,8 %
- 14:30 | Kanada – zmena zamestnanosti (marec): Očakávanie: 14,5 tis. | Predchádzajúce: -83,9 tis.
- 16:00 | USA – spotrebiteľská dôvera Univ. of Michigan (apríl, predbežne): Očakávanie: 52,1 | Predchádzajúce: 54,1
- 16:00 | USA – priemyselné objednávky medzimesačne (február): Očakávanie: 1,0 % | Predchádzajúce: -3,6 %
