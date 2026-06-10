Bitcoin vyzerá lacno, ale je to už dno? Kryptotrhy čakajú na katalyzátor

Silný americký dolár a obavy z inflácie naďalej tlačia na Bitcoin. Dnešné zverejnenie CPI v USA malo na BTC len malý okamžitý dopad, ale nedávna séria silnejších než očakávaných dát z trhu práce ďalej zaťažila sentiment na kryptomenovom trhu.
Po poklese približne o 50 % z rekordných maxím dosiahnutých na jeseň 2025 sa teraz Bitcoin podľa viacerých kľúčových on-chain metrík, vrátane tých sledovaných spoločnosťou Grayscale, javí ako podhodnotený. Ocenenie však zatiaľ nedosiahlo hlboko diskontované úrovne, ktoré boli viditeľné na predchádzajúcich cyklických dnách. Zároveň však neexistuje záruka, že tento cyklus presne zopakuje predchádzajúce medvedie trhy.
Inflácia a regulatorné výzvy v USA
Regulatorný výhľaď v Spojených štátoch sa v posledných týždňoch zrejme zhoršil. Pokrok pri zákone CLARITY Act, kľúčovej legislatíve pre kryptomenové odvetvie, sa spomalil, čo vyvoláva pochybnosti o zavedení priaznivejšieho regulatorného rámca pre kryptomeny.
Neistota okolo návrhu zákona by sa mohla zvýšiť pred voľbami do Kongresu v polovici volebného obdobia, pretože demokrati a republikáni naďalej zastávajú odlišné názory na digitálne aktíva. Prípadné víťazstvo demokratov v týchto voľbách by časť kryptomenového trhu mohla vnímať ako menej priaznivý výsledok.
Galaxy Digital nedávno znížila pravdepodobnosť schválenia zákona CLARITY Act zo 75 % na 60 %. Ako dôvod uviedla obmedzený počet pracovných dní Senátu do konca tohto roka a pokračujúce kontroverzie okolo tejto legislatívy.
Najväčším rizikom pre Bitcoin sa však aktuálne zdá byť skôr inflácia než regulácia. Trvalo zvýšená inflácia nemusí nevyhnutne zvyšovať pravdepodobnosť rastu sadzieb, ale výrazne obmedzuje priestor Fedu na začatie menového uvoľňovania. Na začiatku roka mnohí investori považovali znižovanie sadzieb za takmer nevyhnutné.
Prudké precenenie týchto očakávaní podporilo pokles Bitcoinu. Ak bude napätie na Blízkom východe pretrvávať, zvýšené ceny ropy môžu ďalej zaťažovať rizikové aktíva počas 3. a 4. štvrťroka. Naopak mierová dohoda s Iránom by mohla pôsobiť ako pozitívny katalyzátor pre Bitcoin aj širší trhový sentiment a potenciálne znamenať obrat v momente.
Bitcoin vyzerá lacno, ale môže byť ešte lacnejší?
Počas predchádzajúcich cyklických dien zaznamenal Bitcoin výrazne hlbšie poklesy, ktoré podľa on-chain oceňovacích metrík vytvárali ešte atraktívnejšie príležitosti. Súčasné prostredie preto zatiaľ nepredstavuje typickú fázu kapitulácie, ktorá historicky sprevádzala významné trhové dná.
Výpredaj vyvolaný pandémiou a kolaps FTX na konci roka 2022 ponúkli oveľa jasnejšie valuačné príležitosti. Zároveň je však ťažké ignorovať fakt, že investori aj v týchto obdobiach konzistentne očakávali ešte hlbšie poklesy.
Súčasné trhové prostredie síce nepripomína klasickú kapitulačnú udalosť, ale neexistuje záruka, že dno tohto medvedieho trhu musí vzniknúť počas obdobia extrémnej paniky. Takýto vývoj zostáva možný, ale nie je isté, že bude nakoniec nutný na ukončenie prebiehajúceho downtrendu.
Jedným z dôvodov je, že býčí trh Bitcoinu v rokoch 2024 až 2026 priniesol relatívne menší zisk v porovnaní s býčími cyklami v rokoch 2017 a 2021. Súčasná korekcia sa preto môže ukázať ako plytšia.
Navyše, napriek silnému výpredaju, najmä pri altcoinoch, sa odvetvie aktuálne nezdá byť zraniteľné voči typu „čiernych labutí“, aké sme videli pri kolapse Terra/Luna a FTX v roku 2022. Veľká časť nadmernej páky a rizika bola z trhu odstránená už pred niekoľkými rokmi, takže ekosystém je dnes pravdepodobne v zdravšej kondícii.
Strategy pokračuje v agresívnej akumulácii Bitcoinu, ale spoločnosť si udržiava dostatočnú prevádzkovú likviditu a neočakáva sa, že by čelila významným splátkam dlhu pred rokmi 2028 a 2029. Ak by bola Strategy nakoniec nútená Bitcoin predávať a spustila ďalší výrazný prepad trhu, znamenalo by to najdlhší medvedí trh v histórii kryptomien a fakticky by to narušilo tradičný štvorročný halvingový cyklus.
Spotové bitcoinové ETF, ktoré v predchádzajúcich cykloch neexistovali, medzitým môžu pomáhať tlmiť tlak na pokles. Čisté toky do ETF zostávajú od ich spustenia výrazne pozitívne a predstavujú štrukturálny zdroj dopytu.
Technický výhlaď Bitcoinu (D1)
Z technického pohľadu teraz Bitcoin zažil tretí výrazný poklesový impulz od jesene 2025. Predchádzajúce dva výpredaje boli podobnej veľkosti. Ak by sa história opakovala, ďalšia významná zóna podpory by sa mohla objaviť okolo 55 000 USD.
Zdroj: xStation5
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