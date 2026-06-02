Alphabet chce získať 80 miliárd USD na AI expanziu 💰

- Alphabet plánuje získať až 80 miliárd USD na financovanie AI infraštruktúry.
- Súčasťou transakcie je investícia Berkshire Hathaway vo výške 10 miliárd USD.
- Firma výrazne navyšuje výdavky na dátové centrá, čipy TPU a výpočtový výkon.
- Hlavným rizikom pre investorov zostáva riedenie akcií a neistá návratnosť obrovských AI investícií.
Materská spoločnosť Googlu Alphabet plánuje získať až 80 miliárd USD prostredníctvom rozsiahleho balíka akciových transakcií. Cieľom je financovať prudko rastúce výdavky na infraštruktúru pre umelú inteligenciu, najmä dátové centrá, výpočtovú kapacitu a vlastné AI čipy.
Celý plán sa skladá z viacerých častí. Alphabet chce spustiť program postupného predaja akcií na trhu v objeme 40 miliárd USD, ďalej ponúknuť akcie a povinne konvertibilné preferenčné akcie za 30 miliárd USD a k tomu získať investíciu od Berkshire Hathaway vo výške 10 miliárd USD. V súčte ide o jednu z najväčších akciových kapitálových operácií posledných rokov.
Dôvodom je extrémna kapitálová náročnosť súčasných AI pretekov. Alphabet masívne investuje do infraštruktúry, ktorá má podporiť vývoj najpokročilejších modelov umelej inteligencie aj rastúci dopyt firemných zákazníkov. Významnú úlohu tu zohrávajú aj vlastné čipy Googlu označované ako TPU, ktoré sa stávajú dôležitou alternatívou k procesorom od Nvidie.
Pre Alphabet ide o strategickú výhodu. Firma sa vďaka vlastným čipom môže čiastočne vyhnúť závislosti od externých dodávateľov a zároveň ponúknuť zákazníkom vlastnú výpočtovú infraštruktúru. V prostredí, kde je dostupnosť AI čipov jedným z hlavných obmedzení rastu, môže byť práve táto schopnosť kľúčovým konkurenčným faktorom.
Plánované kapitálové výdavky Alphabetu na rok 2026 sa majú pohybovať až okolo 190 miliárd USD a v roku 2027 majú byť ešte výrazne vyššie. Podľa niektorých odhadov by sa mohli priblížiť až k úrovni 300 miliárd USD. To by znamenalo mimoriadny tlak aj na firmu s takým silným cash flow, aké Alphabet dlhodobo generuje.
Z investičného pohľadu je tento krok dôležitý hneď z viacerých dôvodov. Na jednej strane Alphabet využíva silný rast svojich akcií a snaží sa financovať AI expanziu v čase, keď má u investorov vysokú dôveru. Na druhej strane však nová emisia akcií znamená možné riedenie podielu súčasných akcionárov, čo môže krátkodobo vyvolať opatrnejšiu reakciu trhu.
Významnú úlohu zohráva aj Berkshire Hathaway. Investícia vo výške 10 miliárd USD ukazuje, že jeden z najznámejších investičných konglomerátov vidí v Alphabete dlhodobú hodnotu. Pre časť investorov môže byť zapojenie Berkshire pozitívnym signálom, pretože firma je tradične spájaná s disciplinovaným prístupom ku kapitálu a dlhodobým investičným horizontom.
Zároveň však Alphabet touto transakciou vstupuje do priameho súboja o kapitál s ďalšími technologickými a AI spoločnosťami. Ak investori alokujú výraznú časť prostriedkov do Alphabetu a jeho AI infraštruktúry, môže to sťažiť situáciu firmám ako Anthropic, OpenAI alebo SpaceX, ktoré sa tiež pripravujú na veľké kapitálové transakcie. Verejný trh má síce obrovskú likviditu, ale ani tu nie je kapitál neobmedzený.
Kľúčovou otázkou pre investorov bude návratnosť týchto investícií. Alphabet má silné postavenie vo vyhľadávaní, reklame, cloude aj AI infraštruktúre, ale výdavky v stovkách miliárd dolárov výrazne zvyšujú očakávania. Trh bude chcieť vidieť, či sa masívne investície do AI premietnu do rastu tržieb, vyšších marží a dlhodobo udržateľného cash flow.
Ak sa Alphabetu podarí z AI infraštruktúry vytvoriť ďalší silný rastový pilier, môže si upevniť pozíciu jednej z najhodnotnejších firiem sveta. Ak však návratnosť obrovských investícií zaostane za očakávaniami, môže sa súčasná AI eufória rýchlo zmeniť na tlak na ocenenie akcií.
Graf Alphabet (GOOGL.US, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie Alphabetu sa po veľmi silnom raste z posledných mesiacov aktuálne obchodujú okolo úrovne 377,58 USD. Cena zostáva vysoko nad hlavnými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje, že strednodobý trend je stále prevažne rastový. Zároveň je však viditeľné, že po dosiahnutí nových maxím začal trh strácať dynamiku a časť investorov vyberá zisky.
Z technického pohľadu je dôležité, že cena sa drží nad EMA 50 na úrovni 360,47 USD aj nad SMA 100 na hodnote 333,39 USD. Práve oblasť okolo EMA 50 teraz predstavuje najbližšiu významnú podporu. Ak by sa akcie k tejto zóne vrátili a dokázali ju udržať, mohlo by ísť o zdravú korekciu v rámci stále rastúceho trendu.
Najbližšia rezistencia sa nachádza v oblasti predchádzajúcich maxím okolo 400 USD. Ak by sa Alphabetu podarilo túto zónu preraziť, otvoril by sa priestor na ďalší rast a potvrdenie pokračovania silného býčieho trendu. Naopak pokles pod 360 USD by mohol zvýšiť tlak na hlbšiu korekciu smerom k oblasti 333 USD, kde sa nachádza SMA 100.
