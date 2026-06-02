🚀Konkurent SpaceX raketovo vystrelil o 160 % za mesiac, pomohla tomu explózia Bezosovej rakety?📈

- Akcie Virgin Galactic vzrástli v máji 2026 o 160 percent, od januára o viac ako 130 percent
- Rast poháňajú obnovené testovacie lety, nový inštitucionálny investor a eufória okolo IPO SpaceX
- Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala 28. mája pri pozemnom teste na Floride
- Firma je naďalej hlboko stratová s negatívnou solventnosťou a pomerom P/S nad 290
- Predaj lístkov na vesmírny let bol obnovený za 750 000 dolárov za miesto
Akcie Virgin Galactic vzrástli v máji o 160 percent a od začiatku roka si pripísali viac ako 130 percent. Za týmto pohybom nestojí jeden dôvod, ale niekoľko udalostí, ktoré sa zišli v krátkom čase.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Virgin Galactic (SPCE.US, H1)
Zdroj: xStation5
Prvým impulzom boli operačné správy priamo od spoločnosti. Kozmická loď VSS Unity sa po dlhej prestávke vrátila do vzduchu nad Spaceport America v Novom Mexiku. Virgin Galactic zároveň oznámil, že prvá loď novej generácie Delta bola doručená do testovacieho centra vo Phoenixe. Plán hovorí o raketových testoch do vesmíru v poslednom kvartáli tohto roka a o komerčných letoch krátko nato. Predaj lístkov na vesmírny let sa znovu otvoril, tentokrát za 750 000 dolárov za miesto.
Druhým faktorom je kontext celého sektora. SpaceX sa chystá na vstup na burzu, ktorý by mohol byť historicky najväčším IPO vôbec. Tento výhľad dvíha záujem investorov o všetko spojené s vesmírom. Virgin Galactic je pritom jedinou čisto vesmírnou turistickou spoločnosťou kótovanou na burze, čo z nej robí prirodzenú destináciu pre retailových investorov hľadajúcich expozíciu voči sektoru.
Tretím prvkom bola nehoda konkurenta. Raketa New Glenn spoločnosti Blue Origin explodovala 28. mája pri pozemnom teste na Floride. Hoci ide o technologicky odlišný projekt, orbitálne lety oproti suborbitalnej turistike Virgin Galactic, psychologický efekt bol okamžitý. Časť kapitálu sa presunula práve do SPCE.
Štvrtým akcelerátorom bol short squeeze. Shorteri, ktorí stavili na pokles, museli pri rastúcej cene uzatvárať pozície a nakupovať akcie späť, čo ešte viac hnalo cenu nahor. Nový inštitucionálny investor medzitým zverejnil podiel takmer desať percent v spoločnosti, čo trh vyhodnotil ako signál dôvery.
Čísla samotnej firmy však rozprávajú iný príbeh. Tržby na akciu dosahujú 0,02 dolára, zisk na akciu je záporný na úrovni mínus 3,87 dolára. Návratnosť vlastného kapitálu je mínus 104 percent. Pomer ceny k tržbám presahuje 290, čo znamená, že trh oceňuje spoločnosť takmer 300-násobne nad jej reálnymi príjmami. Ukazovateľ solventnosti je hlboko záporný. Virgin Galactic za posledné tri roky stratil viac ako 90 percent svojej hodnoty. Ide o vysoko špekulatívny titul, ktorého súčasný rast je z veľkej časti poháňaný náladou trhu, nie fundamentmi.
