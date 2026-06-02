Anthropic predbieha OpenAI v pretekoch o biliónové IPO 💰

- Anthropic podal dôvernú žiadosť o IPO a získal náskok pred OpenAI v pretekoch o vstup na verejný trh.
- Posledné financovanie ocenilo firmu na 965 miliárd USD, čo ju stavia nad OpenAI.
- Kľúčovou témou pre investorov budú marže, náklady na výpočtový výkon a cesta k ziskovosti.
- IPO Anthropic môže nastaviť ocenenie pre celý sektor umelej inteligencie, ale zároveň predstavuje veľký test súčasnej AI eufórie.
Spoločnosť Anthropic, ktorá stojí za chatbotom Claude, urobila dôležitý krok smerom na burzu. Firma podala dôvernú žiadosť o IPO, čím sa v prestížnych pretekoch o vstup na verejný trh dostala pred OpenAI. V prostredí, kde sa umelá inteligencia stáva jednou z najväčších investičných tém posledných rokov, ide o mimoriadne významný signál.
Nejde pritom iba o otázku prestíže. Pre obe spoločnosti je vstup na burzu predovšetkým cestou k obrovskému objemu kapitálu. Ten je nevyhnutný na financovanie čipov, dátových centier, výpočtového výkonu aj náboru najlepších talentov. V sektore umelej inteligencie dnes platí, že kto má lepší prístup ku kapitálu a infraštruktúre, môže rýchlejšie trénovať nové modely a udržať si technologický náskok.
Anthropic v posledných mesiacoch výrazne posilnil svoju pozíciu. Jeho posledné súkromné ocenenie dosiahlo približne 965 miliárd USD, čím sa spoločnosť dostala nad OpenAI. Tento vývoj naznačuje, že investori začínajú vnímať Anthropic ako jedného z najsilnejších hráčov v oblasti pokročilej umelej inteligencie, najmä vďaka rastu tržieb a silnej pozícii v oblasti podnikových AI nástrojov.
Dôležitým faktorom je aj schopnosť zabezpečiť si výpočtovú kapacitu. Anthropic uzavrel významnú dohodu so SpaceX, ktorá by mohla do mája 2029 dosiahnuť hodnotu až 45 miliárd USD, ak nebude predčasne ukončená. Takáto dohoda ukazuje, aké obrovské náklady dnes stoja za vývojom najpokročilejších AI modelov. Výpočtový výkon sa stáva strategickou surovinou, podobne ako ropa alebo elektrina v iných priemyselných revolúciách.
OpenAI však zostáva veľmi silným konkurentom. Firma stojaca za ChatGPT sa podľa dostupných informácií takisto pripravuje na dôverné podanie žiadosti o IPO a spolupracuje s veľkými investičnými bankami. Hoci Anthropic teraz pôsobí ako spoločnosť s vyšším tempom, OpenAI má stále mimoriadne silnú značku, rozsiahlu používateľskú základňu a významné partnerstvo v technologickom sektore.
Pre verejných investorov bude zásadné, čo obe firmy ukážu vo svojich finančných výkazoch. Trh nebude sledovať iba rast tržieb, ale aj skutočné náklady na prevádzku AI modelov, kapitálové výdavky, marže a cestu k budúcej ziskovosti. Práve tu sa môže rozhodnúť, či budú investori ochotní platiť extrémne vysoké ocenenia, alebo či začnú byť voči AI sektoru opatrnejší.
Výhodou Anthropic je, že môže ako prvý nastaviť tón celého trhu. Ak bude jeho IPO úspešné, môže to zvýšiť záujem investorov aj o akcie OpenAI. Zároveň však nesie riziko prvého hráča. Ak verejné finančné údaje odhalia príliš vysoké náklady alebo nejasnú cestu k zisku, môže to ochladiť očakávania voči celému sektoru umelej inteligencie.
Z investičného pohľadu tak nejde len o súboj dvoch technologických firiem. IPO Anthropic a prípadný následný vstup OpenAI na burzu môžu byť jedným z najväčších testov súčasnej AI eufórie. Trh ukáže, či je ochotný oceniť umelú inteligenciu ako dlhodobý rastový príbeh, alebo či začne požadovať tvrdšie dôkazy o udržateľnej ziskovosti.
