📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (1.6.2026)

Víťazi:
MGM Resorts International (MGM): +16,08 % – Prevádzkuje rozsiahlu sieť kasín, hotelov a zábavných rezortov.
CDW (CDW): +12,38 % – Pôsobí ako predajca hardvérových a softvérových IT produktov a technologických riešení pre firmy.
Datadog (DDOG): +12,19 % – Ponúka monitorovaciu a analytickú cloudovú platformu na správu aplikácií a IT infraštruktúry.
Gartner (IT): +10,72 % – Pôsobí ako popredná analytická a poradenská firma špecializujúca sa na IT sektor a technológie.
Dell Technologies (DELL): +10,70 % – Vyrába osobné počítače, servery a poskytuje komplexné IT riešenia pre podniky.
Cadence Design Systems (CDNS): +10,46 % – Vyvíja špecializovaný softvér využívaný na návrh a testovanie polovodičov a elektronických systémov.
FactSet Research Systems (FDS): +10,34 % – Poskytuje finančné dáta a pokročilé analytické nástroje pre investičných profesionálov.
Oracle (ORCL): +9,91 % – Vyvíja a predáva rozsiahle databázové systémy a špecializovaný podnikový softvér.
Salesforce (CRM): +9,68 % – Vyvíja a poskytuje cloudový softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).
ServiceNow (NOW): +9,24 % – Vyvíja softvérovú platformu určenú na automatizáciu a riadenie firemných procesov.
Porazení:
Cboe Global Markets Inc (CBOE): −9,76 % – Prevádzkuje finančné burzy a sprostredkúva obchody s finančnými derivátmi.
QUALCOMM Inc (QCOM): −8,78 % – Vyrába polovodičové čipy a technológie primárne pre mobilné a bezdrôtové zariadenia.
Constellation Energy Corp (CEG): −7,66 % – Pôsobí ako veľká energetická spoločnosť dodávajúca elektrickú energiu a zemný plyn.
FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): −6,76 % – Zabezpečuje komplexné globálne logistické, kuriérske a nákladné prepravné služby.
Texas Pacific Land Corp (TPL): −6,30 % – Funguje ako pozemková a energetická spoločnosť spravujúca rozsiahle územia a ťažobné práva v štáte Texas.
CME Group Inc (CME): −5,77 % – Pôsobí ako popredný svetový prevádzkovateľ búrz zameraných na obchodovanie s finančnými derivátmi a komoditami.
Meta Platforms Inc (META): −5,07 % – Prevádzkuje globálne sociálne siete Facebook, Instagram a ďalšie pridružené digitálne služby.
Intel Corp (INTC): −4,67 % – Patrí medzi popredných svetových výrobcov polovodičových čipov a počítačových procesorov.
Ford Motor Co (F): −4,64 % – Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom osobných aj úžitkových vozidiel naprieč globálnymi trhmi.
Tapestry Inc (TPR): −4,57 % – Navrhuje a vyrába luxusné módne doplnky pod známymi značkami ako Coach alebo Kate Spade.
