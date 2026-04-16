Ekonomický kalendár – Konečná inflácia v eurozóne a priemyselná výroba v USA (16.04.2026)

Dnešný makroekonomický kalendár stále prináša niekoľko dôležitých údajov, hoci veľká časť z nich už bola zverejnená:
- Dáta z trhu práce v Austrálii ukázali menší nárast zamestnanosti, a to takmer o 18 tisíc, no miera nezamestnanosti zostala stabilná na úrovni 4,3 %.
- HDP Číny za 1. štvrťrok rástol nad očakávania o 5,0 % y/y. Na druhej strane dáta o maloobchodných tržbách sklamali, zatiaľ čo priemyselná produkcia za marec spomalila, hoci konečný údaj mierne prekonal očakávania a ukázal dynamiku 5,7 % y/y.
- Aj mesačné dáta o HDP vo Veľkej Británii dopadli lepšie a za február ukázali rast o 1,0 % y/y. Priemyselná produkcia klesla o 0,4 % y/y, no aj tento údaj bol lepší, než sa očakávalo.
- PPI vo Švajčiarsku ďalej ukazuje výrazný pokles na -2,4 % y/y, medzimesačne však sledujeme mierne oživenie o 0,1 % m/m.
- Dočkali sme sa aj zverejnenia štvrťročnej správy spoločnosti TSMC, ktorá ďalej podporuje futures na Wall Street k ďalšiemu rastu.
Čo nás dnes ešte čaká v kalendári? Pôjde o konečné dáta o inflácii v eurozóne, nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA a priemyselnú produkciu. Budeme tiež počuť niekoľko vystúpení amerických centrálnych bankárov a zástupcov ECB.
Kalendár:
11:00 EU – Inflácia CPI za marec (konečná). Očakávanie: 2,5 % y/y (predbežne: 2,5 % y/y). Predchádzajúce: 1,9 % y/y.
11:00 EU – Jadrová inflácia. Očakávanie: 2,3 % y/y. Predchádzajúce: 2,4 % y/y.
14:30 USA – Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Očakávanie: 215 tis. Predchádzajúce: 219 tis.
14:30 USA – Priemyselná produkcia za marec. Očakávanie: 0,1 % m/m. Predchádzajúce: 0,2 % m/m.
16:30 USA – Zmena zásob zemného plynu. Očakávanie: 55 bcf. Predchádzajúce: 50 bcf.
Vystúpenia bankárov:
14:45 Williams (Fed)
16:35 Miran (Fed)
18:45 Nagel (Bundesbank)
20:30 Lane (ECB)
