Ekonomický kalendár: Konečné PMI pre výrobný sektor na začiatku decembra (1.12.2025)

Prvý pondelok v decembri bude v znamení zverejnenia správ o PMI vo výrobnom sektore za predchádzajúci mesiac. Konečné hodnoty pravdepodobne nevyvolajú výrazné reakcie trhu, najmä po dlhom víkende na Wall Street a v kontexte všeobecného nárastu averzie voči riziku, ktorá na začiatku týždňa tlačí akcie a kryptomeny nadol.
Napriek tomu by nemecký PMI mohol po nedávnom slabšom než očakávanom výsledku indexu Ifo podnikateľského sentimentu vyvolať ďalší tlak na DAX a euro.
Dnešný ekonomický kalendár:
10:00, Poľsko – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: skutočná hodnota 49,10; prognóza 48,80; predchádzajúca hodnota 48,80;
10:15, Španielsko – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 52,3; predchádzajúca hodnota 52,1;
10:30, Švajčiarsko – správa PMI:
- procure.ch PMI: prognóza 49,0; predchádzajúca hodnota 48,2;
10:50, Francúzsko – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 47,8; predchádzajúca hodnota 48,8;
10:55, Nemecko – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 48,4; predchádzajúca hodnota 49,6;
11:00, Poľsko – údaje o HDP:
- HDP (q/q, 3. štvrťrok): prognóza 0,8 %; predchádzajúca hodnota 0,8 %;
- HDP (r/r, 3. štvrťrok): prognóza 3,7 %; predchádzajúca hodnota 3,3 %;
11:00, Eurozóna – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 49,7; predchádzajúca hodnota 50,0;
16:45, Spojené štáty – novembrová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 51,9; predchádzajúca hodnota 52,5;
17:00, Spojené štáty – údaje o inflácii za september:
- Výdavky na stavebníctvo: predchádzajúca hodnota 0,2 % m/m;
17:00, Spojené štáty – novembrové údaje ISM:
- Index zamestnanosti vo výrobnom sektore ISM: predchádzajúca hodnota 46,0;
- Index nových objednávok vo výrobe ISM: predchádzajúca hodnota 49,4;
- Index výroby ISM: prognóza 49,0; predchádzajúca hodnota 48,7;
- Index výroby ISM: prognóza 59,5; predchádzajúca hodnota 58,0;
19:00, Spojené štáty – údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (4. štvrťrok): prognóza 3,9 %; predchádzajúca hodnota 3,9 %.
Graf dňa: AUDUSD (03. 12. 2025)
Index PPI v eurozóne nižší, než sa očakávalo
BREAKING: Vyšší než očakávaný index PMI v službách vo Veľkej Británii 🇬🇧 Libra mierne posilňuje 📈
BREAKING: EURUSD posilňuje, keďže indexy PMI v službách vo Francúzsku a Nemecku prekonali očakávania
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.