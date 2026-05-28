Ranné zhrnutie: Irán vracia úder 💥 Indexy a kovy klesajú pre odvetu 📉 (28.05.2026)

📉 Akcie a indexy
- Americké futures klesajú: Futures na Wall Street prudko ustupujú, keďže obnovené napätie medzi USA a Iránom a obavy z inflácie pred PCE brzdia nedávny optimizmus. Pokles vedie Nasdaq (US100: -1,05 %), nasledovaný Russell 2000 (US2000: -0,8 %), S&P 500 (US500: -0,55 %) a Dow Jones (US30: -0,3 %).
- Európa nasleduje pokles: Európske trhy smerujú nižšie. Futures na Eurostoxx 50 klesajú (EU50: -0,95 %).
- Ázijské trhy ustupujú: Eskalácia konfliktu na Blízkom východe zastavila nádeje na mierovú dohodu a stiahla ázijské akcie nižšie. Japonský Nikkei oslabil po včerajšej rekordnej seanse (JP225: -1,6 %), zatiaľ čo juhokórejský KOSPI klesol o 1,1 %, austrálsky ASX 200 stratil 1,1 % (AU200.cash: -1 %) a hongkonský Hang Seng sa prepadol takmer o 2 % (HK.cash: -2,3 %).
🪖 Geopolitika
- Priame strety USA a Iránu: IRGC spustili odvetný útok proti bližšie nešpecifikovanej americkej leteckej základni na Blízkom východe. Útok označili za „vážne varovanie“ po tom, čo ranný americký útok zničil štyri iránske drony a pozemnú riadiacu stanicu pri letisku Bandar Abbas. Kuvajt medzitým oznámil zachytenie neidentifikovaných „nepriateľských“ dronov a rakiet.
- Sankcie pre Hormuzský prieliv: Americké ministerstvo financií zaradilo novovytvorený iránsky Úrad pre Perzský záliv a prieliv (PGSA) na sankčný zoznam. USA obviňujú tento orgán vedený IRGC, založený 5. mája na presadzovanie námorných pravidiel, zo snahy vydierať komerčné plavidlá plaviace sa cez kľúčovú dopravnú trasu.
🦅 Makroekonomika a komentáre Fedu
- Stagflačný šok pre Áziu: Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee varoval, že dlhodobá energetická inflácia spôsobená vojnou s Iránom priniesla „stagflačný šok“ ázijským krajinám dovážajúcim ropu. Uviedol tiež, že prudký rast akciového bohatstva vďaka boomu AI môže predčasne prehriať americkú ekonomiku.
- Fed uprednostňuje infláciu: Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari zdôraznil, že boj s infláciou zostáva hlavnou prioritou centrálnej banky. S odkazom na odolný trh práce varoval, že rastúce náklady na energie a hnojivá môžu rozkolísať očakávania spotrebiteľov a prípadne prinútiť Fed k výraznejšiemu sprísneniu politiky.
- Austrálsky CAPEX prudko rastie: Súkromné kapitálové výdavky v Austrálii vzrástli o 6,5 % na najvyššiu úroveň od decembra 2014. Rast ťahal nárast výdavkov na vybavenie, závody a stroje o 18,1 %, ktorý vyrovnal pokles pri budovách o 3,8 %. To ďalej posilnilo obavy z domácej inflácie.
💵 Forex
- Dolár posilňuje vďaka prílevu do bezpečných aktív: Index amerického dolára prudko vzrástol (USDIDX: +0,3 %) na najvyššiu úroveň od začiatku apríla, keďže geopolitická neistota opäť podporila dopyt po bezpečných aktívach.
- Hlavné menové páry pod tlakom: Zhoršujúci sa rizikový sentiment stiahol euro (EURUSD: -0,3 % na 1,159), britskú libru (GBPUSD: -0,3 %), švajčiarsky frank (USDCHF: -0,3 %), austrálsky dolár (AUDUSD: -0,3 %) aj novozélandský dolár (NZDUSD: -0,3 %). USDJPY zostal stabilný.
🛢️ Komodity
- Ropa sa odráža po eskalácii: Futures na ropu Brent a WTI vzrástli o 2,5 % v reakcii na iránsky útok na americkú vojenskú základňu. Brent (OIL) sa vrátil na 95 USD za barel. Futures na zemný plyn (NATGAS) naopak klesli o 0,45 %.
- Výpredaj drahých kovov: Zlato a striebro prehĺbili prudké poklesy pod silným tlakom rastúceho amerického dolára. GOLD klesol o 1,55 % na 4 840 USD/oz, zatiaľ čo SILVER stratil 2,4 % na 72,80 USD/oz.
🪙 Krypto a digitálne aktíva
- Krypto hlboko v červených číslach: Digitálne aktíva čelili silnému predajnému tlaku. BITCOIN klesol o 2,05 % na 72 970 USD, zatiaľ čo ETHEREUM stratilo 2,15 % na 1 977 USD, čo je najnižšia úroveň od konca marca.
- Obvinenia z insider tradingu na Polymarkete: V právnych správach DOJ obvinilo softvérového inžiniera Googlu Micheleho Spagnuola z podvodu a prania špinavých peňazí. Pod prezývkou „AlphaRaccoon“ mal Spagnuolo údajne využívať dôverné interné dáta z vyhľadávania Googlu na zisk 1,2 milióna USD zmanipulovanými stávkami na Polymarkete na najvyhľadávanejšie trendy roka 2025.
