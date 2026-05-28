🎥 Ranný komentár: Rast Snowflake, pád Zscaler, PDD, Nio, Applovin a Meta skúša nové predplatné

V stredu Dow Jones pridal 182 bodov (+0,36 %) na rekordných 50 644 bodoch, S&P 500 si pripísal symbolické +0,02 % na 7 520 a Nasdaq uzavrel na 26 675 (+0,07 %). Výraznou oporou trhu bol pokles ceny ropy o 5,5 % na 88,68 USD za barel po správe íránskych štátnych médií o zámer obnoviť prevádzku v Hormuzskom prielive — Biely dom to však označil za „úplný výmysel".
Najväčšou témou bol výsledkový večer Snowflake: Snowflake vykázal tržby +33 % medziročne na 1,39 miliardy dolárov a zároveň oznámil, že AWS zaplatí 6 miliárd dolárov za využitie nových AI čipov — to akcie v poburzovom obchodovaní vystrelilo o 25 %. Naopak Zscaler, ktorý reportoval deň skôr, si nepomohol: napriek slušnému výsledku (tržby 850 mil. USD, +25 % YoY) akcie po slabšom výhľade na aktuálny kvartál stratili v AH viac ako 17 %. PDD Holdings sklamal výraznejšie — v Q1 2026 vykázal EPS 9,51 RMB oproti očakávaným 16,77 RMB a tržby 106,2 mld. RMB pod odhadom, čo stiahlo akcie pred otvorením o 7,6 %. Nakoniec akcie PDD odpísali viac ako 8 %.
AppLovin posilnel o viac ako 10 % po správe výskumnej firmy Edgewater, že Meta Platforms pravdepodobne nebude v blízkej dobe súťažiť o non-IDFA iOS reklamný traffic — čo otvára AppLovinu väčší priestor na tomto trhu. Meta medzitým spustila svoj spotrebiteľský model predplatného globálne. Dnes investori vyhliadajú výsledky Costco (COST), Dell Technologies (DELL) a Best Buy (BBY), ku ktorým sa pridajú aj softvérové firmy Autodesk (ADSK) a MongoDB (MDB).
