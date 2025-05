Ekonomický kalendár: Na dnes sú naplánované početné prejavy členov FOMC 🎙️

Pozornosť investorov sa dnes sústredí predovšetkým na prejavy členov amerického Federálneho rezervného systému (FOMC). Okrem prejavov nie je naplánované zverejnenie žiadnych významnejších makroekonomických údajov zo Spojených štátov, dozvieme sa však údaje z kanadského trhu práce za apríl.

Po stredajšom rozhodnutí Fedu to bude prvá séria takýchto rozsiahlych rozhovorov členov FOMC. Vystúpiť by malo až 9 centrálnych bankárov. Zaujímavé môžu byť najmä komentáre k obchodnej politike USA a jej vplyvu na rozhodnutia Fedu, ako aj k nedávnej obchodnej dohode so Spojeným kráľovstvom.

Podrobný denný kalendár:

11:55, USA – Barr, Fed

12:15, USA – Williams, FOMC

12:45, USA – Kugler, FOMC

13:15, Spojené kráľovstvo – Pill, BoE

14:30, USA – Barkin, FOMC

14:30, Kanada – Údaje o zamestnanosti za apríl:

Zmena plnej zamestnanosti: predchádzajúca -62,0 tis;

Zmena zamestnanosti: prognóza 4,1 tis.; predchádzajúca -32,6 tis;

Zmena zamestnanosti na čiastočný úväzok: predchádzajúca 29,5 tis;

Priemerná hodinová mzda Stály zamestnanec: predchádzajúca 3,5 %;

Miera nezamestnanosti: prognóza 6,8 %; predchádzajúca 6,7 %;

Miera participácie: predchádzajúca 65,2 %;

14:30, USA – Williams, FOMC

16:00, USA – Goolsbee, Fed

17:30, USA – Waller, Fed

17:30, USA – Member Williams, FOMC

13:45, Eurozóna – Schnabel, ECB