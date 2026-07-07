Ekonomický kalendár: Oživuje nemecký priemysel? (07.07.2026)

Kľúčové makroekonomické dáta
Nemecko
- Včerajšie dáta o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby v Nemecku pozitívne prekvapili rastom o 6,2 %. Dnešný údaj o priemyselnej výrobe za máj bol tiež lepší, než sa čakalo, keď medzimesačne vzrástol o pôsobivých 0,9 %.
- Krajina stále čaká na dopady masívneho fiškálneho stimulu, ktorý vlani v marci oznámil kancelár Friedrich Merz. Na investície do infraštruktúry, zdravotníctva, energetiky a digitálnej modernizácie bolo vtedy vyčlenených 500 miliárd eur.
Eurozóna
- Májová inflácia PPI v eurozóne tiež vzrástla, a to na 5,9 %. Údaj je však z veľkej časti v súlade s očakávaniami.
- Dáta o maloobchodných tržbách takisto nepriniesli žiadne prekvapenie (1,6 % r/r).
Spojené štáty
- V Spojených štátoch došlo k miernej revízii indexov PMI za jún smerom nadol. Kompozitný index nakoniec dosiahol 51,9, čo naznačuje spomalenie ekonomického rastu oproti veľmi silným 2,7 % v Q1.
Maďarsko
- Obe inflačné merania boli v júni na nízkych úrovniach. Celková inflácia klesla pod spodnú hranicu tolerančného pásma cieľa (1,7 %). Zdá sa pravdepodobné, že MNB bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Posledné zasadnutie prinieslo zníženie základnej úrokovej sadzby na 6 %.
Makroekonomický kalendár
Utorok
- Veľká Británia: Prejav guvernéra BoE Andrewa Baileyho
- Čas: 12:30
- USA: Prejav členky FOMC Michelle Bowmanovej
- Čas: 13:00
- USA: Obchodná bilancia za máj
- Čas: 14:30
- Konsenzus: -78,3 miliardy USD
- Predchádzajúci údaj: -55,9 miliardy USD
Zverejnenie firemných tržieb
- Penguin Solutions (PENG.US) – AMC po uzavretí trhu
- Kura Sushi (KRUS.US) – AMC po uzavretí trhu
3 trhy na sledovanie
- US100: Futures na Nasdaq 100 klesajú o viac než 1 %. Sentiment okolo lídrov AI revolúcie, teda spoločností, ktoré doteraz zaznamenali najväčšie zisky, sa opäť zhoršuje. Katalyzátorom výpredaja boli predbežné výsledky Samsungu za Q2.
- Káva a kakao: Za posledný mesiac ceny kávy a kakaa vzrástli o viac než 40 % pre rastúce obavy z prudkého zvýšenia teplôt v Ghane a Pobreží Slonoviny a z náhlych lejakov v Brazílii, ktoré by mal tento rok priniesť jav El Niño.
- EURUSD: Pár vzrástol z lokálnych miním z posledných dní júna, stále sa však drží mierne nad úrovňou 1,14. V stredu očakávame zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia FOMC.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (6.7.2026)
Ranné zhrnutie: Výpredaj akcií z oblasti AI (07.07.2026)
Denné zhrnutie: Donald Trump udáva tempo trhu
Meškania v Nvidii: Je projekt Kyber v ohrození?
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