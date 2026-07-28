Ekonomický kalendár: PayPal, Visa a Coca-Cola zatienia makroekonomické údaje (28.07.2026)

Začiatku týždňa dominovali správy z Blízkeho východu. Pozornosť sa však teraz pravdepodobne presunie k firemným výsledkom a zasadnutiam centrálnych bánk.
Medzi očakávané reporty patria Microsoft a Meta v stredu po zatvorení trhu a Apple s Amazonom vo štvrtok po zatvorení trhu.
Medzitým rozhodnú o úrokových sadzbách Fed v stredu a BoE vo štvrtok.
Týždeň zakončí zasadnutie BoJ v noci zo štvrtka na piatok, júlové inflačné údaje z európskych krajín vo štvrtok a piatok a júnová inflácia PCE v USA vo štvrtok.
Od žiadnej z centrálnych bánk neočakávame zmenu úrokových sadzieb. Všetky by však mali zachovať jastrabiu rétoriku a pripravovať trhy na zvýšenie sadzieb na nasledujúcom zasadnutí. To je v súčasnosti základný scenár pre každú z nich.
Dnešný deň zostáva o niečo pokojnejší.
Pred otvorením trhu očakávame výsledky spoločností PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P a Unilever.
Po zatvorení trhu zverejnia kvartálne výsledky spoločnosti Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA a Ford.
Z nášho pohľadu bude významných makroekonomických údajov iba málo. Zameriame sa najmä na report API o zmene zásob ropy, ktorý bude zverejnený o 22:30.
🌏 Kľúčové makroekonomické údaje
Pondelok
Nemecko
Napriek pretrvávajúcej neistote v oblasti Perzského zálivu vzrástol nemecký index podnikateľskej klímy Ifo na 86,6 bodu, zatiaľ čo podnikateľské očakávania sa zvýšili na 86,7 bodu.
Zlepšenie súvisí nielen so silnejším dopytom, ale aj s odstránením hlavných problémov v dodávateľských reťazcoch. Údaje sú z veľkej časti v súlade s nedávnymi indexmi PMI, ktoré naznačujú určité hospodárske oživenie, najmä v priemyselnom sektore. Hodnotenie súčasnej situácie sa však nezlepšilo.
Spojené štáty
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v júni medzimesačne vzrástli o 0,3 %, výrazne pomalšie než očakávaných 2,5 %. Trhy dúfali vo výraznejšie oživenie po májovom poklese o 4 %.
Slabší údaj súvisel predovšetkým s nižším dopytom v dopravnom sektore. Objednávky kľúčového kapitálového tovaru však zostali odolné, čo čiastočne stabilizovalo náladu.
Viditeľný bol aj rast výdavkov na komponenty spojené s umelou inteligenciou. Hlavnými ťahúňmi júnového oživenia boli počítače a elektronické zariadenia (+3,1 % m/m). Solídny vývoj zaznamenali aj základné kovy (+1,1 % m/m) a elektrické zariadenia a spotrebiče (+0,9 % m/m).
Utorok
Austrália
Guvernérka austrálskej centrálnej banky Michele Bullocková vystúpila na stretnutí nadácie Anika v Sydney. Uviedla, že jadrová inflácia síce rastie približne v súlade s májovými projekciami RBA, stále však zostáva na neprijateľne vysokej úrovni.
Pravdepodobne bude potrebné ďalšie oslabenie domáceho dopytu a ochladenie trhu práce. Trh však tieto vyjadrenia vyhodnotil ako nedostatočne jastrabie. Očakávania zvýšenia sadzieb klesli a ďalší rast sadzieb už nie je plne započítaný.
📆 Makroekonomický kalendár
Utorok
Spojené štáty: Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board za júl
- Čas: 15:00
- Predchádzajúca hodnota: 91,2
- Konsenzus: 92,4
Report API o zmene zásob ropy
- Čas: 22:30
- Predchádzajúca hodnota: +2,6 mil.
- Konsenzus: -1,5 mil.
Štvrtok
Austrália: Inflácia CPI za 2. štvrťrok
- Čas: 03:30
- Predchádzajúca hodnota: 4,1 %
- Konsenzus: 4,1 %
🗂️ Výsledky spoločností
- Boeing ($BA.US) – pred otvorením trhu
- SNDL ($SNDL.US) – pred otvorením trhu
- PayPal ($PYPL.US) – pred otvorením trhu
- Coca-Cola ($KO.US) – pred otvorením trhu
- Royal Caribbean ($RCL.US) – pred otvorením trhu
- UPS ($UPS.US) – pred otvorením trhu
- Corning ($GLW.US) – pred otvorením trhu
- Ford ($F.US) – po zatvorení trhu
- Tilray ($TLRY.US) – po zatvorení trhu
- Visa ($V.US) – po zatvorení trhu
- Bloom Energy ($BE.US) – po zatvorení trhu
- EA ($EA.US) – po zatvorení trhu
- Seagate ($STX.US) – po zatvorení trhu
3 trhy, ktoré sledovať
- Ropa: Začiatku týždňa dominovali správy o zastavení bojov medzi USA a Iránom, čo viedlo k výraznému poklesu cien hlavných energetických komodít. V posledných hodinách sme získali informácie o rokovaniach medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom konfliktu. Cieľom je vytvoriť „mechanizmy námornej dopravy“ v Hormuzskom prielive. Prieliv však v skutočnosti zostáva uzavretý. Podľa údajov Kpler je prevádzka obmedzená na maximálne približne desať až dvadsať plavidiel denne, zatiaľ čo za bežných podmienok ich prechádza približne 80 až 140.
- US500: Index uzavrel pondelkovú seansu takmer bez zmeny. Na jednej strane ho podporovali nižšie ceny ropy, na druhej strane ho zaťažoval slabý výkon polovodičového sektora. Pred otvorením amerického trhu sa očakáva niekoľko významných výsledkov veľkých spoločností vrátane Boeingu, PayPalu a Coca-Coly.
- EURUSD: Menový pár zostáva veľmi citlivý na zmeny trhového sentimentu. Po pondelkovom otvorení prekonal úroveň 1,141, teraz sa však pohybuje okolo 1,137. Pre jeho ďalší vývoj bude kľúčová stredajšia tlačová konferencia predsedu Warsha.
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