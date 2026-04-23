Ekonomický kalendár: PMI v centre pozornosti, kľúčový deň pre globálne trhy

Dnešný deň sa črtá ako jedna z najdôležitejších seáns týždňa pre globálne finančné trhy z pohľadu zverejnenia makroekonomických dát. Pozornosť investorov bude silno upriamená na predbežné hodnoty PMI, ktoré patria medzi najdôležitejšie predstihové ukazovatele ekonomickej aktivity. PMI odráža aktuálny sentiment v spracovateľskom priemysle aj v službách na základe prieskumov medzi nákupnými a logistickými manažérmi, a preto predstavuje rýchly a spoľahlivý signál zmien v ekonomickom momente ešte pred zverejnením tvrdých dát, ako je HDP alebo priemyselná produkcia. Kľúčovou hranicou pre interpretáciu zostáva úroveň 50 bodov, ktorá oddeľuje expanziu od kontrakcie. Akékoľvek hodnoty nad alebo pod touto hranicou tak môžu mať významný dopad na trhové očakávania v oblasti ekonomického rastu a výhľaďu menovej politiky.
Makroekonomický kalendár na dnes
- 01:00 Austrália: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : aktuálne 51 (odhad 49,8) : (predchádzajúci 49,8)
- 01:00 Austrália: PMI v službách (predbežný) : apríl : aktuálne 50,3 (odhad 46,3) : (predchádzajúci 46,3)
- 02:30 Japonsko: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : aktuálne 54,9 (odhad 51,2) : (predchádzajúci 51,6)
- 08:00 Nórsko: Miera nezamestnanosti (sezónne očistená) : marec : 4,9 %
- 08:45 Francúzsko: Index podnikateľskej dôvery : apríl : (odhad 98) : (predchádzajúci 99)
- 09:15 Francúzsko: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : (odhad 49,5) : (predchádzajúci 50)
- 09:15 Francúzsko: PMI v službách (predbežný) : apríl : (odhad 48,5) : (predchádzajúci 48,8)
- 09:30 Poľsko: Spotrebiteľský sentiment : apríl
- Aktuálny index spotrebiteľskej dôvery : -12,2
- Predstihový index spotrebiteľskej dôvery : -9,5
- 09:30 Poľsko: Maloobchodné tržby : marec
- Maloobchodné tržby (m/m) : -5,6 %
- Maloobchodné tržby (y/y) : (odhad 6,2 %) : (predchádzajúci 4,3 %)
- Maloobchodné tržby v stálych cenách (y/y) : (odhad 5,9 %) : (predchádzajúci 5 %)
- 09:30 Nemecko: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : (odhad 51,3) : (predchádzajúci 52,2)
- 09:30 Nemecko: PMI v službách (predbežný) : apríl : (odhad 50,4) : (predchádzajúci 50,9)
- 10:00 Eurozóna: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : (odhad 50,7) : (predchádzajúci 51,6)
- 10:00 Eurozóna: PMI v službách (predbežný) : apríl : (odhad 49,8) : (predchádzajúci 50,2)
- 10:30 Spojené kráľovstvo: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : (odhad 49,9) : (predchádzajúci 51)
- 10:30 Spojené kráľovstvo: PMI v službách (predbežný) : apríl : (odhad 50) : (predchádzajúci 50,5)
- 12:00 Spojené kráľovstvo: Objednávky podľa prieskumu CBI Industrial Trends : apríl : (odhad -33) : (predchádzajúci -27)
- 14:00 Poľsko: Peňažná zásoba M3 (y/y) : marec : 10,7 % : (predchádzajúci 10,6 %)
- 14:30 Kanada: Inflácia výrobných cien : marec
- PPI (m/m) : 1,9 % : (predchádzajúci 0,4 %)
- PPI (y/y) : 5,4 %
- 14:30 USA: Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti : týždenne : 210 tis. : (predchádzajúci 207 tis.)
- 15:45 USA: PMI v spracovateľskom priemysle (predbežný) : apríl : (odhad 52,5) : (predchádzajúci 52,3)
- 15:45 USA: PMI v službách (predbežný) : apríl : (odhad 50,1) : (predchádzajúci 49,8)
- 16:30 USA: Týždenná zmena zásob zemného plynu : týždenne : 96 Bcf : (predchádzajúci 59 Bcf)
- 17:00 USA: Výrobný index Kansas City Fed : apríl : 11
- 17:00 Nemecko: Verejný prejav prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.