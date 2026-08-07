Ekonomický kalendár: Pohne NFP trhmi? (07.08.2026)

Tento týždeň bol z makroekonomického pohľadu pomerne pokojný. Nie je žiadnym prekvapením, že revízie indexov PMI, švajčiarska inflácia ani rozhodnutie Českej národnej banky o úrokových sadzbách medzi investormi nevyvolali výraznejšiu reakciu.
Ani údaje JOLTS a ADP nepriniesli výraznejšiu volatilitu na trhoch. Za bežných okolností sa tieto štatistiky považujú skôr za doplnok k údajom Nonfarm Payrolls (NFP) než za hlavný zdroj trhových pohybov. Platí to najmä preto, že údaje JOLTS sú zverejňované s mesačným oneskorením (v stredu sme dostali údaje za jún, nie za júl ako pri ostatných ukazovateľoch trhu práce), zatiaľ čo ADP po pandémii stratilo silnú koreláciu s NFP a jeho význam oslabil.
Skratka NFP sa v tomto texte objavila už dvakrát – a nie náhodou. Ide jednoznačne o najdôležitejšiu makroekonomickú udalosť tohto týždňa a s veľkou pravdepodobnosťou aj o najčastejšie spomínaný pojem v dnešných trhových analýzach.
Pripomíname, že správa Nonfarm Payrolls je takmer vždy zverejňovaná prvý piatok v mesiaci o 14:30. Ani tentoraz tomu nebude inak.
Údaje by mali zatieniť výsledky spoločností zverejňované pred otvorením amerických trhov. To nebude príliš náročné, keďže najväčšie spoločnosti už svoje výsledky za 2. štvrťrok oznámili v prvej časti týždňa. Najväčšiu pozornosť dnes pritiahnu výsledky spoločností Under Armour, Take-Two Interactive a Wendy’s.
Čo vedieť pred júlovými údajmi NFP?
Keďže Fed sleduje cenovú stabilitu aj maximálnu zamestnanosť, prípadné signály ochladzovania amerického trhu práce by mohli viesť k ďalšiemu holubičiemu prehodnoteniu očakávaného vývoja úrokových sadzieb v USA.
Tomu do určitej miery nasvedčujú tento týždeň zverejnené údaje ADP a JOLTS, ktoré v oboch prípadoch zaostali za očakávaniami trhu. Ako už bolo spomenuté, ide však buď o sekundárne ukazovatele (ADP), alebo o údaje zverejňované s výrazným oneskorením (JOLTS).
Obrázok 1: NFP a zložka zamestnanosti indexu ISM PMI (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ekonómovia mali v posledných rokoch tendenciu podceňovať počet novovytvorených pracovných miest mimo poľnohospodárstva. Údaj NFP prekonal očakávania trhu v 35 z posledných 50 mesiacov. Navyše aj napriek slabšiemu júnovému výsledku (57-tisíc) zostáva trojmesačný kĺzavý priemer na solídnej úrovni 111-tisíc.
Hlavné makroekonomické udalosti
Štvrtok
USA
Včerajšie údaje potvrdili obraz trhu práce charakterizovaný nízkym počtom prepúšťaní, ale zároveň aj nízkym počtom nových náborov (low fire – low hire).
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol 199-tisíc, teda pod trhovým konsenzom. Štvortýždňový kĺzavý priemer sa rovnako znížil na tú istú úroveň.
- Správa Challenger Job Cuts navyše ukázala pokles plánovaného prepúšťania vo firmách na 33,4-tisíc, čo je najnižšia hodnota od júla 2024.
Česká republika
Česká národná banka včera ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 3,75 %. Toto rozhodnutie trh široko očakával. Investori však predpokladali, že po júnovom zvýšení sadzieb bude centrálna banka pokračovať v jastrabej komunikácii, okrem iného pre rastúce mzdy, silnú úverovú aktivitu a pretrvávajúcu jadrovú infláciu v službách, ktorá sa drží blízko 3 %.
Tlačová konferencia guvernéra Aleša Michla však vyznela prekvapivo holubičím tónom. Guvernér venoval značnú pozornosť rizikám spomalenia ekonomiky vrátane konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
- Trh po jeho vystúpení znížil očakávania ďalšieho rastu sadzieb na menej ako jedno zvýšenie do polovice roka 2027.
Makroekonomický kalendár
Piatok
- Mexiko: Inflácia CPI (júl)
- 14:00
- Predchádzajúca: 3,4 %
- Očakávanie: 3,1 %
- USA: Nonfarm Payrolls (NFP) – zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva (júl)
- 14:30
- Predchádzajúca: 57-tisíc
- Očakávanie: 85-tisíc
- USA: Rast miezd (júl)
- 14:30
- Predchádzajúca: 3,5 %
- Očakávanie: 3,5 %
- USA: Miera nezamestnanosti (júl)
- 14:30
- Predchádzajúca: 4,2 %
- Očakávanie: 4,2 %
- Kanada: Rast miezd (júl)
- 14:30
- Predchádzajúca: 3,7 %
- USA: Jednoročné inflačné očakávania spotrebiteľov (júl)
- 17:00
- Predchádzajúca: 3,7 %
- Správa CFTC
- 21:30
Výsledky spoločností
- Canopy Growth Corporation (CGC.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Under Armour (UAA.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Oklo (OKLO.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Take-Two Interactive (TTWO.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Wendy’s (WEN.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Vistra (VST.US) – pred otvorením trhu (BMO)
- Riot Platforms (RIOT.US) – po zatvorení trhu (AMC)
- Phunware (PHUN.US) – po zatvorení trhu (AMC)
- Globus Maritime (GLBS.US) – po zatvorení trhu (AMC)
- Sharplink (SBET.US) – po zatvorení trhu (AMC)
3 trhy, ktoré sa oplatí sledovať
- Ropa: Ceny ropy a zemného plynu pokračujú v raste napriek pokroku v rokovaniach medzi Iránom a Ománom. V rámci pripravovanej dohody o správe Hormuzského prielivu chce Irán zakázať tranzit americkým a izraelským lodiam, zaviesť nový systém poplatkov zahŕňajúci poistenie aj environmentálne náklady a zároveň požaduje osobitné kompenzácie od nepriateľských štátov výmenou za obnovenie lodnej dopravy.
- EUR/USD: Dnes budú zverejnené kľúčové údaje NFP, ktoré môžu výrazne ovplyvniť hlavný menový pár. Ak budú údaje silné, EUR/USD sa môže opäť dostať pod úroveň 1,15. Ďalší rast cien ropy by navyše mohol podporiť americký dolár.
- US100: Dnešné údaje NFP budú veľmi dôležité aj pre americký akciový trh. Po silnom začiatku týždňa index časť svojich ziskov odovzdal, hoci sa sentiment okolo spoločností zo sektora polovodičov zlepšil.
Denné zhrnutie: Výpredaj dolára po NFP, zlato opäť rastie
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (07.08.2026)
Kto budúci týždeň prekvapí svojimi výsledkami? (07.08.2026)
Dolár klesá po zverejnení údajov z trhu práce
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