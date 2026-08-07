Striebro rastie o 4 % 🔼

Drahé kovy pokračujú v odrazení – striebro získava takmer 4 % a cena zlata naďalej rastie, pričom dosiahla najvyššiu úroveň od konca júna a za posledné tri obchodné dni zaznamenala skok o takmer 200 USD na takmer 4 300 USD. Kotáciám nahrávajú slabšie údaje z amerického trhu práce, relatívna slabosť dolára a rastúce očakávania dohody o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a deeskalácii konfliktu na Blízkom východe. Napriek výraznému zlepšeniu nálady striebro aj zlato stále zostávajú výrazne pod historickými rekordmi stanovenými začiatkom tohto roka.
Ropa v tomto týždni stratila takmer 5 %, čo striebru pomohlo, hoci perspektíva trvalej dohody o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu zostáva naďalej neistá. Investori čakajú na zverejnenie správy z amerického trhu práce (NFP) za júl o 14:30. Správa poskytne dôležité signály o ďalšej trajektórii úrokových sadzieb v USA a môže zvýšiť volatilitu cien zlata a striebra. Slabý výsledok NFP by pravdepodobne kovy podporil, zatiaľ čo údaje nad výhľadom (trh očakáva zmenu zamestnanosti o 80 tis. pracovných miest po 57 tis. v júni) by mohli v krátkom horizonte vyvolať realizáciu ziskov po pomerne prudkom výboji z posledných dní.
- Slabší než očakávaný report ADP za júl obmedzil očakávania ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb Fed v septembri, čo kovy podporilo, hoci celková kondícia americkej ekonomiky je solídna.
- Svetová ekonomika naďalej rastie (cca 3 % r/r) a je ďaleko od recesie, z čoho profituje striebro, ktoré zohráva dôležitú úlohu aj v dátových centrách AI.
- Index amerického dolára mierne posilňuje, no po výraznom poklese z 25. júla sa stále pohybuje v blízkosti šesťtýždňových miním okolo 99,8 bodu, čím zvyšuje atraktivitu drahých kovov.
- Podporou pre kovy sa zdajú byť informácie o pokroku v rokovaniach medzi Iránom a Ománom o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, hoci celková situácia na Blízkom východe je veľmi nestabilná.
Graf SILVER a GOLD (interval D1)
Striebro sa od lokálnych miním odrazilo o cca 20 % a v súčasnosti testuje dôležitý odpor v podobe 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA50 (oranžová línia). Ak by ho prekonalo smerom nahor, bol by to prvýkrát od mája. Ďalším dôležitým odporom je pásmo 68 – 71 USD, kde sa nachádza EMA200 (červená línia) a 23,6 % Fibonacciho retracementu zostupného impulzu z prelomu januára a februára. Dôležitou podporou zostáva úroveň 58 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
Napriek nedávnemu odrazeniu cena zlata zostáva viac ako 20 % pod historickým maximom na úrovni takmer 5 600 USD za uncu, ktoré bolo dosiahnuté koncom januára. Kov prekonal EMA50 a je blízko otestovania 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA200 (červená línia), pričom sa pokúša otočiť trend na rastový.
Zdroj: xStation5
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