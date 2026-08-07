📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (6.8.2026)

Víťazi:
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Motorola Solutions Inc (MSI) +8,20 %: Americká spoločnosť poskytujúca telekomunikačné zariadenia, komunikačné systémy a služby, zameraná primárne na záchranné zložky a bezpečnostný trh.
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Parker-Hannifin Corp (PH) +7,31 %: Výrobca technológií pre riadenie pohybu, hydrauliky a pneumatiky pre priemysel, mobilné zariadenia a letectvo.
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Leidos Holdings Inc (LDOS) +6,63 %: Americká spoločnosť zameraná na obranu, letectvo, kybernetickú bezpečnosť a IT riešenia pre vládne sektory.
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Fox Corp (FOXA) +6,07 %: Významná mediálna a televízna spoločnosť zameraná na spravodajstvo, šport a zábavu.
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PTC Inc (PTC) +5,90 %: Softvérová spoločnosť poskytujúca technologické riešenia pre počítačom podporované navrhovanie (CAD) a riadenie životného cyklu výrobkov (PLM).
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Albemarle Corp (ALB) +5,54 %: Globálna chemická spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších svetových producentov lítia využívaného na výrobu batérií do elektromobilov.
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APA Corp (APA) +5,40 %: Americká energetická spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu.
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Fox Corp (FOX) +5,30 %: Druhá trieda akcií rovnakej mediálnej skupiny Fox Corp, prevádzkujúcej televízne vysielanie.
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Insulet Corp (PODD) +4,53 %: Americký výrobca zdravotníckych pomôcok špecializovaný na bezhadičkové inzulínové pumpy pre pacientov s diabetom.
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Occidental Petroleum Corp (OXY) +4,14 %: Významná nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť s aktivitami v ťažbe a petrochémii.
Porazení:
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Honeywell Aerospace Inc (HON) -23,16 %: Divízia priemyselného koncernu Honeywell zameraná na vývoj a výrobu avioniky, motorov a lietadlových systémov.
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AppLovin Corp (APP) -19,66 %: Technologická spoločnosť ponúkajúca softvérové riešenia a platformy pre vývojárov mobilných hier a aplikácií, zameraná na mobilnú reklamu a monetizáciu.
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Datadog Inc (DDOG) -19,03 %: Poskytovateľ cloudovej monitorovacej a analytickej platformy pre IT tímy, vývojárov a kybernetickú bezpečnosť.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -14,28 %: Výrobca technológií pre políciu a bezpečnostné zložky, známy predovšetkým svojimi nesmrtiacimi zbraňami (Taser) a osobnými kamerami.
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Western Digital Corp (WDC) -13,03 %: Americký výrobca pevných diskov (HDD), flash pamätí a dátových úložísk pre počítače a dátové centrá.
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Viatris Inc (VTRS) -7,71 %: Globálna farmaceutická spoločnosť vzniknutá spojením Mylan a divízie Upjohn (od Pfizeru), ktorá sa zameriava na výrobu generických a značkových liekov.
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Host Hotels & Resorts Inc (HST) -6,96 %: Najväčší americký realitný investičný fond (REIT) špecializovaný na vlastníctvo luxusných hotelov a rezortov.
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Texas Pacific Land Corp (TPL) -6,87 %: Spoločnosť patriaca k najväčším vlastníkom pôdy v Texase, generujúca príjmy primárne z prenájmu pozemkov ťažobným firmám z ropného priemyslu.
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Sandisk Corp (SNDK) -6,81 %: Výrobca flash pamätí, pamäťových kariet a SSD diskov pre spotrebiteľskú aj priemyselnú elektroniku.
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Trade Desk Inc/The (TTD) -6,80 %: Globálna technologická spoločnosť ponúkajúca reklamnú softvérovú platformu pre nákup a správu digitálnej inzercie.
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