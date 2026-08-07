📊 CSG zverejnilo výsledky za prvý polrok 2026

CSG dnes zverejnilo hospodárske výsledky za prvý polrok roku 2026. Za prvých šesť mesiacov CSG vykázalo medziročný rast tržieb o 17,2 % na 3,251 miliardy eur. Prevádzkový zisk EBIT vzrástol o 12,7 % na 784 miliónov eur a čistý zisk medziročne skočil o 84,8 % na 572 miliónov eur. Hrubý prevádzkový zisk EBITDA vzrástol o 11,5 % na 863 miliónov eur. Akcie dnes rastú o 4 % nad 20 eur a od miním už vzrástli o viac ako 60 %.
Hlavným ťahúňom zostáva divízia Defence Systems. Rast naďalej ťahia predovšetkým obranné aktivity združené v divízii Defence Systems, najmä výroba munície stredných a veľkých ráží a segment pozemných systémov. Prevádzková marža EBIT dosiahla 24,1 %, v súlade s výhľadovým pásmom vedenia skupiny. Marža segmentu Defence Systems sa pritom pohybuje na úrovni 28,8 %. Celkový backlog a pipeline dosiahli 46 miliárd eur oproti 44 miliardám eur v marci 2026, pričom najväčším prispievateľom do backlogu sa stali pozemné systémy.
Vedenie skupiny celoročný výhľad nezmenilo. Skupina naďalej očakáva tržby v rozmedzí 7,4 až 7,6 miliardy eur, prevádzkovú EBIT maržu približne 24–25 %, kapitálovú intenzitu okolo 8,5 % tržieb a čistý pracovný kapitál pod 20 % tržieb. Rast tržieb má byť ťahaný predovšetkým divíziami Land Systems a muníciou stredných a veľkých ráží, s podporou zlepšujúcich sa podmienok v americkom segmente Ammo+. Na základe aktuálneho backlogu skupina očakáva, že vlastná výroba veľkorážovej munície do konca roku 2026 dosiahne približne 850 000 kusov, oproti 550 000 kusom v minulom roku.
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