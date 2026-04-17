Ekonomický kalendár: Pokojný záver týždňa!

Dnešný makroekonomický kalendár je relatívne slabý, čo dáva trhom priestor pokojnejšie spracovať posledné údaje a po volatilnejších seansách si na chvíľu vydýchnuť. Na dnes nie sú naplánované žiadne významné makrodáta s vysokým dopadom, takže pozornosť sa bude sústreďovať najmä na vybrané európske údaje a prejavy predstaviteľov Fedu v druhej časti dňa. Trhy navyše zostávajú v režime vyčkávania na ďalší vývoj okolo možných krokov k vyriešeniu konfliktu v Perzskom zálive, ktorý naďalej pridáva vrstvu neistoty a obmedzuje chuť podstupovať riziko.
Napriek pokojnejšiemu začiatku seansy je dobré mať na pamäti, že večerné komentáre členov amerického Fedu môžu priniesť zvýšenú volatilitu na menové a dlhopisové trhy. Celkovo by sa však dnešný deň mal niesť skôr v znamení konsolidácie a vyčkávania než jasne smerových pohybov.
- 08:30 – Maďarsko: Mzdy (r/r), február – 9,7 % (predchádzajúce: 26,3 %)
- 10:00 – Eurozóna: Platobná bilancia, február
- Bežný účet n.s.a. – 13 mld. EUR
- Bežný účet s.a. – 27,5 mld. EUR (predchádzajúce: 37,9 mld. EUR)
- 10:00 – Taliansko: Saldo zahraničného obchodu (EUR), február – 3,8 mld. (predchádzajúce: 1,09 mld.)
- 11:00 – Eurozóna: Zahraničný obchod, február
- Obchodná bilancia n.s.a. – -1,9 mld. EUR
- Obchodná bilancia s.a. – 11,1 mld. EUR (predchádzajúce: 12,1 mld. EUR)
- 14:15 – Kanada: Začatá výstavba domov, marec – 254 tis. (predchádzajúce: 250,9 tis.)
- 17:30 – USA: Prejav prezidentky sanfranciského Fedu (Mary Daly)
- 18:15 – USA: Prejav prezidenta richmondského Fedu (Tom Barkin)
- 19:00 – USA: Týždenný počet ropných vrtov Baker Hughes – 412 (predchádzajúce: 411)
- 20:00 – USA: Prejav člena Rady guvernérov Fedu (Christopher Waller)
Ranný komentár: Výsledky Netflixu, Barry Callebaut a TSM poznámky
Denné zhrnutie: Rast cien ropy tlačí na EURUSD, rally na Wall Street pokračuje
BREAKING: Ropa sa vracia k 100 USD, pretože predstavitelia krajín Zálivu a Európy očakávajú, že USA budú na dohodu s Iránom potrebovať 6 mesiacov
Ekonomický kalendár – Konečná inflácia v eurozóne a priemyselná výroba v USA (16.04.2026)
