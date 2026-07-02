Ekonomický kalendár: Pošlú dnešné údaje NFP Wall Street prudko nadol❓

Sentiment na trhu na začiatku seansy
Trh vo štvrtok otvoril pod jasným vplyvom globálnej rotácie z AI/technologického sektora. Zlato a striebro vedú zisky, rastú o 0,79 % a 1,10 %. Fungujú ako bezpečné aktíva. Ropa WTI a Brent naopak klesajú o viac než 0,4–0,55 % a pokračujú v najhoršom štvrťroku od roku 2020. Bitcoin klesá o 0,41 % pre všeobecný risk-off sentiment. Európske indexy otvárajú zmiešane. DE40 rastie symbolicky o 0,03 %, zatiaľ čo UK100 a US100 sú mierne v červených číslach. To signalizuje opatrnosť investorov pred popoludňajšou správou NFP.
Najväčšia volatilita je viditeľná mimo hlavnej tabuľky CFD. KOSPI otvoril poklesom až o 5–6 %, čo spustilo prerušenie obchodovania („sidecar“). Samsung Electronics a SK Hynix pri otvorení stratili viac než 7–9 % po tom, čo výpredaj čipových akcií na Wall Street priamo zasiahol kórejských výrobcov pamätí. Nikkei 225 reaguje miernejšie, približne o -1 % až -1,2 %. Japonský jen, ktorý je na 40-ročnom minime (USDJPY 162,37–162,38 na našej platforme), podporuje špekulácie o intervencii japonského ministerstva financií. Platí to najmä vzhľadom na piatkovú nízku likviditu pre sviatok v USA.
Na čo sa dnes zamerať — hlavné udalosti dňa
Kľúčovou udalosťou dňa bude júnová správa NFP o 14:30. Konsenzus je 110–115 tisíc oproti 172 tisícom v máji. Miera nezamestnanosti by mala zostať stabilná na 4,3 %. Široké rozpätie výhľadov (25–200 tisíc) naznačuje potenciálne výraznú reakciu USD a výnosov. Oplatí sa sledovať aj popoludňajšie údaje o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby a týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Tie môžu ďalej ovplyvniť očakávania ohľadom septembrového rozhodnutia Fed.
Pozornosť si zaslúžia aj údaje o CPI zo Švajčiarska o 08:30 a objednávky tovarov dlhodobej spotreby z USA o 16:00.
Dnešný makro kalendár. Zdroj: xStation
Ranný komentár: Meta chce kus cloud business koláča, výsledky General Mills a FactSet Research
Ranné zhrnutie: Výpredaj technologických akcií v Kórei, jen dosahuje 40-ročného minima pred NFP🚨
🎥 Dve čísla & Tomáš Maxa: Ekonomika a ekonómia majstrovstiev sveta vo futbale
Denné zhrnutie: Rotácia na Wall Street – Dow Jones rastie, zatiaľ čo AI sektor počíta straty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.