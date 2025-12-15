Ekonomický kalendár: Priemyselná výroba v EÚ, inflácia v Kanade (15.12.2025)

Pondelok nebude na makroekonomické údaje nijak mimoriadne chudobný, pozornosť sa však bude sústreďovať najmä mimo Spojených štátov.
Po údajoch zo Švajčiarska budú investori v Európe pozorne sledovať októbrové čísla priemyselnej výroby. Hoci sa údaje v predchádzajúcom mesiaci odrazili od augustového minima, rast bol výrazne slabší, než sa očakávalo (1,2 % oproti prognóze 2,1 %), pričom hlavnú záťaž predstavoval sektor spotrebného tovaru. Pre investorov tak bude toto zverejnenie slúžiť ako lakmusový papierik pre nedávne signály ECB, ktoré poukazujú na vyššie prognózy hospodárskeho rastu eurozóny. V Poľsku bude zároveň zverejnený finálny údaj inflácie CPI za november.
Za Atlantikom je naplánovaná séria makroekonomických údajov z Kanady. Mimoriadne dôležitú úlohu bude zohrávať údaj o inflácii CPI, a to vzhľadom na pretrvávajúcu pauzu v znižovaní úrokových sadzieb. V Spojených štátoch bude jediným zverejneným údajom regionálny výrobný PMI z oblasti New Yorku.
Ekonomický kalendár na dnes:
08:30, Švajčiarsko – inflačné údaje za november:
PPI: aktuálne -1,6 % r/r; predchádzajúce -1,7 % r/r
PPI: aktuálne -0,5 % m/m; predchádzajúce -0,3 % m/m
10:00, Poľsko – inflačné údaje za november:
CPI: prognóza 2,4 % r/r; predchádzajúce 2,8 % r/r
CPI: prognóza 0,1 % m/m; predchádzajúce 0,1 % m/m
11:00, eurozóna – priemyselná výroba za október:
Priemyselná výroba: predchádzajúce 1,2 % r/r
Priemyselná výroba: predchádzajúce 0,2 % m/m
14:15, Kanada – začaté výstavby domov za november:
predchádzajúce 232,8 tis.
14:30, Kanada – tržby v spracovateľskom priemysle za október:
prognóza -1,1 % m/m; predchádzajúce 3,3 % m/m
14:30, Kanada – inflačné údaje za november:
Mesačný CPI: predchádzajúce 0,2 % m/m
Ročný CPI: predchádzajúce 2,2 % r/r
Jadrový CPI (mesačný): predchádzajúce 0,6 % m/m
Jadrový CPI (ročný): predchádzajúce 2,9 % r/r
Spoločný CPI: predchádzajúce 2,7 % r/r
Orezaný CPI (trimmed): predchádzajúce 3,0 % r/r
Mediánový CPI: predchádzajúce 2,9 % r/r
14:30, Spojené štáty – index výrobnej aktivity NY Empire State za december:
predchádzajúce 18,70
