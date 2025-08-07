Ekonomický kalendár: Rozhodnutie BoE o úrokových sadzbách, veľkoobchodné zásoby v USA (07.08.2025)

Vzájomné clá Donalda Trumpa vstúpili do platnosti o polnoci, čím sa skončilo obdobie rekordne vysokej neistoty, pokiaľ ide o smerovanie obchodnej politiky USA. Hoci štvrtok prinesie niekoľko kľúčových makroekonomických správ, časť pozornosti investorov sa bude sústreďovať na rastúce napätie medzi Ruskom a USA (ako aj na sankcie voči obchodným partnerom Kremľa).
Najdôležitejšou udalosťou pre devízový trh bude nepochybne rozhodnutie Bank of England o úrokových sadzbách. Konsenzus predpokladá zníženie o 25 bázických bodov na 4 %, a to aj napriek pretrvávajúcim inflačným tlakom v Spojenom kráľovstve.
Na druhej strane Atlantiku sa dozvieme obvyklé údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a veľkoobchodných tržbách z USA, vystúpiť by mal aj člen Federálneho rezervného systému Raphael Bostic, ktorý je v poslednom čase známy skôr jastrabo-konzervatívnym tónom.
Očakávajú sa správy o hospodárskom výsledku spoločností vrátane: Warner Bros, Datadog, Peloton Interactive a Eli Lilly.
Ekonomický kalendár na dnes:
13:00, Veľká Británia – Zápisnica zo zasadnutia MPC
13:00, Spojené kráľovstvo – Augustové rozhodnutie o úrokových sadzbách:
- Prognóza: 4,00 %; predchádzajúca: 4,25 %.
14:30, USA – Jednotkové náklady práce (Q/Q) (2. štvrťrok):
- Prognóza: 1,6 %; predchádzajúca: 6,6 %.
14:30, USA – Produktivita mimo poľnohospodárskeho sektora (2. kvartál): Predstihový index: 1,5 %:
- Prognóza: 1,9 %; predchádzajúca: -1,5 %.
14: 30, USA – Žiadosti o podporu v nezamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu: Prognóza: 221K; Predchádzajúce: 218K
- 4-týždňový priemer: Predchádzajúca: 221.00K
- Pokračujúce žiadosti: Prognóza: 1.950M; Predchádzajúca: 1.946M
16:00, USA – Veľkoobchodné tržby za jún:
- Predchádzajúca: -0.3% m/m
16:00, USA – Veľkoobchodné zásoby za jún:
- Prognóza: +0,2 % m/m; predchádzajúca: -0,3 % m/m
19:00, USA – Údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow Model (3. štvrťrok): Prognóza: 2,5 %; Predchádzajúca: 2,5 %
22:00, USA – Prejav prezidenta USA Donalda Trumpa
