Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Fedu, výsledkové správy Microsoftu, Amazonu, Mety a Alphabetu

Čo by sme mali počas dnešnej seansy sledovať?
• Kľúčovými udalosťami dňa sú rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách (20:00) a Bank of Canada (15:45) – v oboch prípadoch sa očakáva ponechanie sadzieb bez zmeny, no tlačové konferencie (Powell o 20:30, BoC o 16:30) môžu ponúknuť vodítka ohľadom budúceho smerovania menovej politiky v prostredí zvýšenej inflácie poháňanej energiami.
• Dáta o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby, stavebných povoleniach a začatej bytovej výstavbe v USA (14:30) poskytnú pohľad na stav reálnej americkej ekonomiky. Oficiálne dáta EIA o zásobách ropy buď potvrdia, alebo vyvrátia včerajšiu správu API.
• V Európe sa pozornosť zameria na inflačné dáta – nemecké CPI a HICP, ktoré ukážu, do akej miery energetická kríza vplýva na spotrebiteľské ceny v eurozóne. Tieto dáta môžu obmedziť priestor ECB pre akékoľvek holubičie signály.
• Dnešný večer predstavuje absolútny vrchol výsledkovej sezóny – po uzavretí trhu majú zverejniť výsledky až štyri megacap spoločnosti: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet a Amazon. Ide o firmy s obrovskou váhou v indexoch S&P 500 a Nasdaq, ktorých výsledky môžu určiť smer trhu na nasledujúce týždne. Investori neočakávajú len prekonanie odhadov ziskov, ale aj konkrétne dôkazy monetizácie AI, rastu cloudu a udržateľnej ziskovosti napriek rastúcim nákladom. Trhy nakupujú každý pokles v nádeji na ďalšie geopolitické ústupky, no materiálne sa nič nezmenilo – nedostatok nových katalyzátorov pri rope nad 100 USD a uzavretom Hormuzskom prielive predstavuje reálnu hrozbu pre pokračovanie rally.
Dnešný harmonogram je uvedený vyššie.
Ranné zhrnutie: Smršť rozhodnutí Fedu a BoC plus tržby Mag7 za 1. štvrťrok ⚡ (29.04.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.