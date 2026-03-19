Ekonomický kalendár: Séria rozhodnutí európskych centrálnych bánk 🔔

V Európe sa teraz pozornosť trhov presúva na tri kľúčové rozhodnutia centrálnych bánk, pričom ako prvá je na rade Švajčiarska národná banka (SNB). Očakáva sa, že SNB ponechá úrokové sadzby bez zmeny na 0 % a bude hľadať rovnováhu medzi deflačnými tlakmi a pretrvávajúcou silou švajčiarskeho franku. Tvorcovia politiky sa snažia čo najdlhšie vyhnúť nekonvenčnému uvoľňovaniu, a namiesto toho sa spoliehajú na devízové intervencie, ktoré majú stabilizovať menu a získať čas na obnovenie inflácie.
Ďalej nasleduje rozhodnutie Bank of England (BoE), kde trhy takmer úplne počítajú s tým, že sadzby zostanú bez zmeny na 3,75 %. Hlavná pozornosť sa sústredí na pomer hlasovania, ktorý môže ukázať vnútorné rozdiely medzi jastrabmi a holubicami. Kým niektorí členovia sa prikláňajú k uvoľneniu politiky, rastúce geopolitické riziká a neistota okolo inflácie môžu banku udržať v opatrnom režime.
Napokon svoje rozhodnutie oznámi Európska centrálna banka (ECB). Keďže sa opäť objavujú inflačné riziká — čiastočne v dôsledku napätia na Blízkom východe — trhy začali započítavať možnosť zvýšenia sadzieb v najbližších mesiacoch. Očakáva sa, že ECB ponechá sadzby bez zmeny, no môže si zachovať jastrabí tón.
Štvrtok 19. marca
- 08:00 — Mzdové dáta z Veľkej Británie
- 09:30 — Rozhodnutie SNB o sadzbách
- 09:30 — Rozhodnutie Riksbank o sadzbách
- 10:00 — Mzdové dáta z Poľska
- 10:00 — Tlačová konferencia SNB
- 13:00 — Rozhodnutie BoE o sadzbách
- 14:15 — Rozhodnutie ECB o sadzbách
- 14:30 — Rozhodnutie ČNB o sadzbách
- 14:45 — Tlačová konferencia ECB (Lagardová)
- 15:30 — Zásoby zemného plynu EIA v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.