📊 Ekonomický kalendár: Správa CPI z USA v centre pozornosti Wall Street (14.07.2026)

Pozornosť investorov sa dnes sústreďuje na údaje CPI z USA, ktoré budú zverejnené o 14:30. Výhľad Goldman Sachs naznačuje, že správa CPI z USA môže byť vnímaná ako mierne holubičia. Najdôležitejšia zložka inflácie, teda náklady na bývanie, naďalej spomaľuje a automobilový sektor pôsobil mierne dezinflačne. Ceny ropy výrazne klesli oproti nedávnym vrcholom. Len niektoré služby, ako letecká doprava a hotely, stále vykazujú cenové tlaky, no nie natoľko veľké, aby zmenili celkový obraz. Goldman Sachs sa domnieva, že časť nedávnych pozitívnych údajov mohla vyplývať zo sezónnych efektov, preto jedna správa ešte neurčuje trvalý návrat inflácie k cieľu Fedu. GS očakáva, že CPI vzrastie o 3,8 % r/r a jadrová CPI o 2,8 %. Na druhej strane, vzhľadom na silné oživenie cien ropy, ktoré od dna vzrástli už o viac ako 20 %, môžu investori považovať aj priaznivú správu za „neaktuálnu".
Makroekonomické údaje
- 12:00 – USA: index optimizmu malých podnikov NFIB, výhľad: 95,7, predchádzajúca hodnota: 95,3.
- 14:15 – USA: zmena zamestnanosti podľa ADP, výhľad: bez výhľadu, predchádzajúca hodnota: 21 tis.
- 14:30 – USA: inflácia CPI r/r, výhľad: 3,8 %, predchádzajúca hodnota: 4,2 %.
- 14:30 – USA: inflácia CPI m/m, výhľad: -0,1 %, predchádzajúca hodnota: 0,5 %.
- 14:30 – USA: jadrová inflácia CPI r/r, výhľad: 2,8 %, predchádzajúca hodnota: 2,9 %.
- 14:30 – USA: jadrová inflácia CPI m/m, výhľad: 0,2 %, predchádzajúca hodnota: 0,2 %.
- 14:55 – USA: index Redbook r/r, výhľad: bez výhľadu, predchádzajúca hodnota: 11,5 %.
Výsledky spoločností
- 12:35 – JPMorgan Chase: výsledky za II. štvrťrok 2026.
- 12:40 – Wells Fargo: výsledky za II. štvrťrok 2026.
- 12:45 – Bank of America: výsledky za II. štvrťrok 2026.
- 13:25 – Goldman Sachs: výsledky za II. štvrťrok 2026.
- 14:00 – Citigroup: výsledky za II. štvrťrok 2026.
Vystúpenia centrálnych bankárov
- 16:30 – Christopher Waller (Fed).
- 18:40 – Austan Goolsbee (Fed).
- 19:30 – Susan Collins (Fed).
- 20:55 – Michelle Bowman (Fed).
- 22:00 – Andrew Bailey (Bank of England).
Ostatné udalosti
- 22:00 – Plánované začatie americkej námornej blokády voči Iránu.
Graf EURUSD
Rastúce ceny ropy, ktoré od dna pri 70 USD odrazili už o viac ako 20 %, podporujú pokles eurodolára a posilňujú americkú menu. EURUSD sa obchoduje pod dvoma kľúčovými priemernými hodnotami EMA200 (červená línia) a EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
Kalendár výsledkov spoločností na celý týždeň (13 – 17.07.2026)
Zdroj: XTB Research
Zdroj: Goldman Sachs, Department of Labor
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