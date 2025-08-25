Ekonomický kalendár: Správa nemeckého indexu Ifo, americký sektor nehnuteľností (25.05.2025)

Holubičí prejav predsedu Fedu na sympóziu Jackson Hole spustil rozsiahle preskupenia na trhu, keďže sa vrátili očakávania zníženia sadzieb a prudko vzrástli chuť riskovať. Na druhej strane sú investori opatrní, pokiaľ ide o veľmi agresívne stanovovanie cien ďalších znížení, vzhľadom na sériu údajov o inflácii a trhu práce, ktoré budú zverejnené pred septembrovým zasadnutím FOMC.
Napätie po Jackson Hole by sa malo počas dnešného zasadnutia stabilizovať kvôli nedostatku zverejnenia významných makroekonomických údajov. V takmer prázdnom kalendári nájdeme správu o dôvere v podnikanie od nemeckého inštitútu Ifo, údaje o maloobchodných tržbách v Poľsku a údaje o trhu s nehnuteľnosťami v USA. Napriek tomu by po piatkových pohyboch mala volatilita dnes zostať tlmená.
Ekonomický kalendár na dnes:
08:30 , Švajčiarsko – údaje o trhu práce:
-
Úroveň zamestnanosti (2. štvrťrok): predchádzajúcich 5,512 mil.
10:00 , Nemecko – správa Ifo za august:
-
Obchodné očakávania: prognóza 90,2; predchádzajúca 90,7
-
Aktuálne podmienky: predpoveď 86,7; predchádzajúca 86,5
-
Index podnikateľskej klímy: prognóza 88,7; predchádzajúca 88,6
10:00, Poľsko – údaje o maloobchodnom predaji za júl:
-
Maloobchodné tržby: prognóza 3,5 % medziročne; predchádzajúca prognóza 2,1 % medziročne
14:00, Spojené štáty – sektor nehnuteľností a stavebníctva za júl:
-
Stavebné povolenia: prognóza -2,8 % m/m; predchádzajúca -0,1 % m/m
-
Stavebné povolenia (celkom): predpokladaných 1,354 mil.; predchádzajúcich 1,393 mil.
15:30, Nemecko – prejav Balza z Bundesbank
16:00, Spojené štáty – predaj nových domov za júl:
-
Celkom: predpokladaných 635 000; predchádzajúcich 627 000
-
Zmena: predchádzajúca +0,6 % m/m
