Ekonomický kalendár: Stav priemyslu v tieni cien ropy

Náladu na globálnych trhoch ovplyvňuje eskalácia konfliktu na Blízkom východe a zmiešané výsledky technologického sektora. Ďalšia séria amerických útokov na Irán a útoky Húsíov na saudskoarabské tankery zvýšili obavy zo súčasného narušenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv a Červené more. Irán podľa správ tiež opakovane odmietol pokusy štátov Perzského zálivu o sprostredkovanie rokovaní. Brent zostáva nad 100 USD za barel.
Rastúce ceny energií opäť zvyšujú inflačné očakávania a výnosy dlhopisov. Trh aktuálne započítava 30–40 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu. Technologický sektor zároveň zostáva pod tlakom pre výpredaje akcií Alphabetu a Tesly, ktoré súvisia s rastúcimi výdavkami na AI a zhoršujúcimi sa peňažnými tokmi.
Rozsiahle poklesy počas včerajšej seansy spolu s absenciou nových negatívnych správ, ktoré by trh musel započítať, vedú k tomu, že futures na hlavné indexy korigujú časť včerajších strát.
Dnešný kalendár sa zameriava na predbežné indexy PMI z Európy a USA. Údaje pomôžu posúdiť, či prudký rast cien energií už začína obmedzovať ekonomickú aktivitu.
Kľúčové údaje z Ázie
- Japonská inflácia CPI v júni dosiahla 1,7 % medziročne oproti predchádzajúcim 1,5 %, v súlade s očakávaniami trhu. Jadrová inflácia vzrástla z 1,4 % na 1,6 %.
- Japonský index PMI vo výrobe dosiahol v júli 54,7 bodu oproti očakávaným 54,5 bodu. PMI v službách však klesol z 52,2 na 51,9 bodu.
- Austrálsky kompozitný index PMI vzrástol z 50,4 na 52,6 bodu. PMI v službách dosiahol 53,0 bodu a vo výrobe 51,7 bodu.
- Indický index PMI klesol z 57,1 na 54,3 bodu, čo je najnižšia úroveň za viac než štyri roky. PMI v službách sa znížil z 57,4 na 53,1 bodu.
Dnešný kalendár
- 08:00 – Nemecko: Spotrebiteľská dôvera: -29,6 bodu
- Očakávanie: -28,5 bodu, predchádzajúca hodnota: -29,3 bodu
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Maloobchodné tržby za jún: 1,0 % medzimesačne a 4,2 % medziročne
- Očakávanie: -0,3 % medzimesačne a 2,3 % medziročne, predchádzajúce hodnoty: 1,2 % a 3,5 %
- 09:15 – Francúzsko: Predbežné indexy PMI za júl
- Výroba: 50,0 bodu
- Očakávanie: 51,0 bodu
- Služby: 49,8 bodu
- Očakávanie: 47,5 bodu
- Kompozitný index: 49,6 bodu
- Očakávanie: 47,8 bodu
- Výroba: 50,0 bodu
- 09:30 – Nemecko: Predbežné indexy PMI za júl
- Výroba: 52,2 bodu
- Očakávanie: 50,5 bodu
- Služby: 49,6 bodu
- Očakávanie: 49,0 bodu
- Kompozitný index: 51,2 bodu
- Očakávanie: 49,8 bodu
- Výroba: 52,2 bodu
- 10:00 – Eurozóna: Predbežné indexy PMI za júl
- Výroba: očakávanie 51,5 bodu, predchádzajúca hodnota 51,4 bodu
- Služby: očakávanie 49,8 bodu, predchádzajúca hodnota 49,4 bodu
- Kompozitný index: očakávanie 50,3 bodu, predchádzajúca hodnota 50,0 bodu
- 10:30 – Spojené kráľovstvo: Predbežné indexy PMI za júl
- Výroba: očakávanie 52,0 bodu, predchádzajúca hodnota 52,5 bodu
- Služby: očakávanie 49,4 bodu, predchádzajúca hodnota 48,8 bodu
- 14:30 – Kanada: Index cien výrobcov za jún
- Očakávanie: -0,4 %, predchádzajúca hodnota: 1,2 %
- 15:45 – USA: Predbežné indexy PMI za júl
- Výroba: očakávanie 54,3 bodu, predchádzajúca hodnota 53,9 bodu
- Služby: očakávanie 51,5 bodu, predchádzajúca hodnota 51,2 bodu
- 16:00 – USA: Predaje nových domov za jún
- Očakávanie: 610 tis., predchádzajúca hodnota: 580 tis.
Kalendár tržieb pred otvorením amerického trhu
- American Express
- Verizon Communications
- NextEra Energy
- HCA Healthcare
- SLB
3 trhy, ktoré sledovať
- Brent: Ropa zostáva hlavným nositeľom geopolitického a inflačného rizika. Udržanie ceny nad 100 USD za barel by mohlo ďalej zvýšiť výnosy dlhopisov a očakávania rastu úrokových sadzieb.
- DE40: Index bude reagovať na prekvapivo silný nemecký PMI vo výrobe. Tento pozitívny vplyv však vyvažujú vysoké ceny energií a slabý sektor služieb. Kľúčový bude kompozitný index PMI eurozóny.
- USDJPY: Menový pár zostáva v blízkosti viacročných maxím vďaka rastu amerických výnosov. Ďalšie posilňovanie dolára zvyšuje pravdepodobnosť devízovej intervencie japonských úradov.
Graf dňa - Brent klesá a testuje úroveň 92,5 USD za barel (24.07.2026) 🛢️
Ranné zhrnutie: Odrazí sa trh po štvrtkovom výpredaji? ❓
Denné zhrnutie: Trumpove vojnové hrozby ťažia trhy. Wall Street sa prepadá do červených čísel
Napätie okolo Iránu ťaží trhy
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