Ekonomický kalendár: Tržby spoločnosti Alphabet v centre pozornosti 💡

Stredajšia obchodná seansa na finančných trhoch bude pravdepodobne zmiešaná, po včerajšom výraznom výpredaji na Wall Street. Na druhej strane futures kontrakty pred otvorením obchodovania v Európe naznačujú pokus o odraz od predajného tlaku. Kontrakt na DE40 rastie o 0,3 %, EU50 o 0,19 %. US100 si pripisuje 0,22 % a US500 0,26 %.
Na Starom kontinente dnes zverejnili kvartálne výsledky spoločnosti UBS, Novartis a Crédit Agricole.
Finančné výsledky UBS za 4. štvrťrok 2025:
• Zisk pred zdanením: 1,70 miliardy USD (očak.: 1,46 miliardy USD)
• Čistý zisk: 1,20 miliardy USD (očak.: 966,7 mil. USD)
• Spätný odkup akcií vo výške 3 miliardy USD v roku 2026, plánované ďalšie opatrenia
• Očakávané ďalšie úspory nákladov: 2,8 miliardy USD v roku 2026
Výsledky Crédit Agricole za 4. štvrťrok:
• Tržby: 6,97 miliardy EUR (očak.: 6,78 miliardy EUR)
• Čistý zisk: 1,03 miliardy EUR (očak.: 1,10 miliardy EUR)
• Tržby divízie CIB: 2,15 miliardy EUR (očak.: 2,14 miliardy EUR)
• Čistý zisk z francúzskeho retailového bankovníctva: 150 mil. EUR (-18 % r/r)
• Prevádzkové náklady: 4,10 miliardy EUR (očak.: 3,90 miliardy EUR)
Výsledky Novartis za 4. štvrťrok:
• Tržby: 13,34 miliardy USD (očak.: 13,68 miliardy USD)
• Zisk na akciu: 2,03 USD (očak.: 2,01 USD)
• Dividenda za fiškálny rok: 3,70 CHF
• Výhlaď rastu čistého predaja v roku 2026: nízke jednociferné hodnoty
V najbližšom období bude dôležité sledovať tieto údaje:
• finálny PMI index služieb (január) z viacerých krajín
• predbežný HICP index eurozóny (január)
• predbežný CPI index Talianska (január)
• ADP index v USA (január)
• ISM index služieb (január)
• Zápisnica z rokovania Riksbank (január)
• Oznámenie o refinancovaní vládneho dlhu (január)
• Oznámenie politiky NBP
• Finančné výsledky: Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME a Bunge
