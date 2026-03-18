Konferencia FOMC: Menej členov podporuje zníženie sadzieb. EURUSD pod 1,15

- Súčasné nastavenie menovej politiky zostáva podľa Fedu primerané.
- Dopady situácie na Blízkom východe zostávajú neisté.
- Inflačné očakávania prudko vzrástli, najmä pre rast cien ropy.
- Inflačné projekcie na tento rok boli revidované smerom nahor.
- Dlhodobé inflačné očakávania sú stále v súlade s návratom k 2 % cieľu v horizonte prognózy.
- Fed naďalej reaguje najmä na infláciu a situáciu na trhu práce.
- Predchádzajúce rozhodnutia o znížení sadzieb by mali podporiť trh práce.
- Inflácia v krátkodobom horizonte pravdepodobne porastie, jej dlhodobý vývoj je však ťažké predvídať.
- Fed bude rozhodovať zo zasadnutia na zasadnutie.
- Powell vyznel vyvážene. Fed podľa všetkého zostáva v režime vyčkávania, minimálne do konca Powellovho súčasného mandátu.
- Inflácia zostáva na klesajúcej trajektórii aj napriek nedávnej ropnej kríze, ktorej trvanie je zatiaľ nejasné.
- Už skôr sa objavovalo viacero signálov, že inflácia začína klesať, okrem iného vďaka pokroku pri obmedzovaní vplyvu ciel na ceny tovarov.
- Ak do polovice roka nebude viditeľný ďalší pokrok v poklese inflácie, zníženie sadzieb bude ťažké očakávať.
- Mierne menej členov FOMC teraz podporuje zníženie sadzieb, no konsenzus s ním stále počíta. Dolár posilňuje.
- Treba upozorniť, že hoci konsenzus pre zníženie sadzieb v roku 2026 zostáva bez zmeny, menej členov FOMC ho teraz signalizuje.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
- Ropný šok sa môže premietnuť do jadrovej inflácie. Ak inflácia nebude ďalej klesať, sadzby sa znižovať nebudú.
- Pomalší pokrok v oblasti ciel viedol k vyšším inflačným projekciám.
- Časť vyšších projekcií súvisí s vyššími cenami ropy.
- Fed zatiaľ nedokáže úplne vyhodnotiť, ako silno ropný šok zasiahne ekonomiku.
- Ropný šok môže byť čiastočne alebo úplne kompenzovaný vyššou domácou produkciou energií, teda vyššou ťažbou ropy a plynu.
- Úrokové sadzby sa teraz pohybujú na hranici medzi neutrálnym a reštriktívnym nastavením.
- Kľúčové je teraz držať sadzby mierne reštriktívne, ale nie príliš.
- Fed je v náročnej situácii a musí vyvažovať viacero rizikových faktorov.
Niekoľko mierne jastrabích komentárov viedlo k výraznejšiemu poklesu EURUSD pod 1,150.
- Powell nemá v úmysle opustiť svoju funkciu, kým pokračuje vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti týkajúce sa nezrovnalostí.
- Powell sa zatiaľ nerozhodol, či po skončení mandátu predsedu zostane guvernérom Fedu. Rozhodne sa podľa toho, čo bude najlepšie pre americký ľud a ekonomiku.
- Trh práce vykazuje určité známky slabosti, najmä pri tvorbe nových pracovných miest. Bilancia rizík je negatívna.
Články:
Čo čaká Irán?
Trump sťahuje ultimátum voči Iránu 🚨 TACO obracia trhy smerom nahor 📈
Centrálne banky v zovretí ropného šoku: Jastrabia BoJ a defenzívne rozhodnutia o sadzbách v Európe
🔴BREAKING: Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny. Naďalej počíta s jedným znížením sadzieb
