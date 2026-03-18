Fed ponechal sadzby bez zmeny, zatiaľ čo inflačný výhľad vzrástol 📉

Federálny rezervný systém 18. marca ponechal cieľové pásmo sadzby federal funds bez zmeny na 3,50 % až 3,75 %. Aktualizované projekcie naďalej ukazujú približne na jedno zníženie o 25 bázických bodov do konca roka 2026, no Fed zároveň zvýšil inflačné odhady a zachoval opatrný tón voči výhľadu.
Čo Fed rozhodol
Fed ponechal sadzby bez zmeny na 3,50 % až 3,75 % a uviedol, že ekonomická aktivita rastie solídnym tempom. Inflácia zostáva mierne zvýšená a neistota okolo výhľadu je naďalej zvýšená. Výbor zároveň uviedol, že pred ďalšou úpravou politiky bude ďalej vyhodnocovať prichádzajúce dáta, vyvíjajúci sa výhľad a rovnováhu rizík.
Čo sa zmenilo v projekciách
PCE inflácia na rok 2026: 2,7 % oproti 2,4 % v decembri
Jadrová PCE inflácia na rok 2026: 2,7 % oproti 2,5 % v decembri
Rast HDP na rok 2026: 2,4 % oproti 2,3 % v decembri
Nezamestnanosť na rok 2026: 4,4 % bez zmeny
Sadzba federal funds na rok 2026: 3,4 % bez zmeny
Sadzba federal funds na rok 2027: 3,1 %
Sadzba federal funds na rok 2028: 3,1 %
Čo bolo pre trhy najdôležitejšie
Hlavným záverom pre trhy bolo, že Fed neobnovil znižovanie sadzieb a naďalej počíta len s pozvoľným uvoľňovaním menovej politiky. Zároveň vyššie inflačné projekcie naznačujú menší priestor na agresívnejšie znižovanie sadzieb. Investori tiež vnímali opatrný tón Fedu voči neistote a geopolitickým rizikám.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Trhy sa teraz zamerajú na americké inflačné dáta, vývoj trhu práce a ceny ropy. Kľúčovou otázkou bude, či prichádzajúce dáta potvrdia scenár len mierneho uvoľnenia menovej politiky neskôr v tomto roku.
