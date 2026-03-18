🛢️Ropa prudko rastie, keďže Fed ponechal sadzby bez zmeny a upozornil na vyššiu infláciu

Ropa sa po zasadnutí Fedu stala hlavnou témou trhov po tom, čo Federálny rezervný systém 18. marca ponechal sadzby bez zmeny na 3,50 % až 3,75 %, zároveň zvýšil inflačné odhady a zachoval opatrný tón voči výhľadu. Brent vzrástol o 5,14 USD na 108,56 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate (WTI) posilnila o 2,17 USD na 98,38 USD, keď investori spájali rozhodnutie Fedu s eskalujúcimi hrozbami voči energetickej infraštruktúre na Blízkom východe.
Ropný šok komplikuje výhľad Fedu
Fed ponechal politiku bez zmeny a uviedol, že neistota okolo ekonomického výhľadu zostáva zvýšená. Predstavitelia zároveň dodali, že vývoj na Blízkom východe má pre americkú ekonomiku neisté dôsledky, čo je dôležitý signál v čase, keď vyššie ceny energií môžu znovu prilievať do inflácie práve vo chvíli, keď trhy čakali uvoľnenie menovej politiky.
Tento kontext je dôležitý, pretože posledný pohyb ropy bol ťahaný geopolitikou, nie iba dopytom. Reuters uviedol, že ceny vyskočili po tom, čo Irán pohrozil útokmi na energetické zariadenia naprieč Blízkym východom, pričom narušenie v Hormuzskom prielive a odhadovaný výpadok regionálnej produkcie vo výške 7 až 10 miliónov barelov denne zvýšili obavy zo širšieho šoku na strane ponuky.
Vyššia ropa sa premieta do inflačného obrazu
Aktualizované projekcie Fedu ukázali, že mediánový odhad PCE inflácie na rok 2026 vzrástol na 2,7 % z decembrových 2,4 %, zatiaľ čo jadrová PCE inflácia bola tiež zvýšená na 2,7 % z 2,5 %. Reuters uviedol, že vyššia inflačná trajektória bola čiastočne spojená s rastom cien ropy, ktoré od vojenskej eskalácie vzrástli z úrovní pod 80 USD k približne 108 USD za barel.
Napriek tomuto zvýšeniu inflačného výhľadu Fed ponechal mediánovú projekciu sadzby federal funds na rok 2026 na 3,4 %, čo stále implikuje približne jedno zníženie o 25 bázických bodov do konca budúceho roka. To naznačuje, že tvorcovia politiky považujú ropný šok za vážny, no zatiaľ nie za dostatočný dôvod na zrušenie základného scenára pozvoľného uvoľňovania.
Čo budú ropné trhy sledovať ďalej
Pre ropu bude ďalšou kľúčovou otázkou, či súčasný šok na strane ponuky zostane dočasný, alebo sa premení na širšie narušenie energetickej infraštruktúry a prepravných trás v Perzskom zálive. Trhy budú sledovať Hormuzský prieliv, produkčné riziká v Saudskej Arábii, SAE a Katare a tiež to, či Brent udrží úroveň nad 100 USD dostatočne dlho na to, aby sa inflačný tlak ešte výraznejšie premietol do rozhodovania centrálnych bánk.
