Ekonomický kalendár: Údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve, kanadské bývanie, údaje o obchode v USA a prejav prezidentky ECB Lagardovej

Dnešný ekonomický kalendár obsahuje zmes dôležitých zverejnených údajov a oznámení centrálnych bánk, pričom sa zameriava najmä na Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a eurozónu. Medzi hlavné udalosti patria údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve, údaje o začatej výstavbe bytov v Kanade a o obchode v USA a prejavy predstaviteľov Federálneho rezervného systému a Európskej centrálnej banky.

Pozorne sledované budú údaje o indexe spotrebiteľských cien (CPI) v Spojenom kráľovstve za september, pričom sa očakáva mierny pokles medziročnej inflácie na 1,9 % z predchádzajúcich 2,2 %. To by mohlo poskytnúť informácie o budúcich rozhodnutiach Bank of England v oblasti menovej politiky.

V Spojených štátoch a Kanade poskytnú údaje o začatom bývaní za september a údaje o obchode pohľad na stav trhu s bývaním a medzinárodného obchodu. Za zmienku stojí aj bilancia federálneho rozpočtu za september, ktorá by podľa prognózy mala dosiahnuť 61,0 mld. dolárov v porovnaní s predchádzajúcimi -380,0 mld. dolárov, čo potenciálne naznačuje výrazný posun vo fiškálnej pozícii.

Výsledky hospodárenia má oznámiť niekoľko významných spoločností vrátane ASML Holding, Abbott Laboratories a Morgan Stanley. Tieto správy pravdepodobne poskytnú pohľad na rôzne sektory vrátane technológií, zdravotníctva a financií.



Zverejňovanie ekonomických údajov:

08:00 - INDEX SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

(medziročne) (september): Predpoklad 1,9 % oproti predchádzajúcim 2,2 %.

(MoM) (september): 0,1 % prognóza vs. 0,3 % predchádzajúce

-0,5 % prognóza vs. -0,5 % predchádzajúce

14:15 - Kanada: Začaté stavby domov (sept.): Predpoveď: 235,0 tis. oproti 217,4 tis.



14:30 - Index dovozných cien v USA (MoM) (sep.): Predpoveď: -0,3 % oproti predchádzajúcim -0,3 %.



20:00 - Saldo federálneho rozpočtu USA (september): Predpoveď: 61,0 mld. oproti predchádzajúcim -380,0 mld.



22:30 - Týždenné zásoby ropy podľa API v USA: prognóza 3,200 mil. oproti 10,900 mil.



Prejavy centrálnych bankárov:

01:00 - Prejav člena FOMC Bostica

12:20 - Prejav viceprezidenta nemeckej centrálnej banky Buba Buch

20:40 - Prejav prezidentky ECB Lagardeovej



Správy o hospodárskych výsledkoch spoločností:

Pred otvorením trhu:

ASML Holding (ASML.NL)

Abbott Laboratories (ABT.US)

Morgan Stanley (MS.US)

US Bancorp (USB.US)

Po zatvorení trhu: