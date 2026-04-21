Ekonomický kalendár: V centre makro pozornosti sú nemecký ZEW a americké maloobchodné tržby 🔎

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne nabitý, pričom hlavná pozornosť sa sústredí na ukazovatele sentimentu z Nemecka a eurozóny (ZEW), ako aj na údaje z USA, predovšetkým na maloobchodný obrat.
Ekonomický kalendár
- 11:00, Nemecko: Index ekonomického sentimentu ZEW (očakávania -5,8 oproti predchádzajúcim -0,5)
- Nemecko: Index súčasných podmienok ZEW (očakávania -70,5 oproti predchádzajúcim -62,9)
- Eurozóna: Inflácia podľa ZEW (očakávania -11,2 oproti predchádzajúcim -8,5)
- 14:15, USA: Zmena zamestnanosti podľa ADP (predchádzajúce 39,25 tis.)
- 14:30, USA: Maloobchodný obrat medzimesačne (očakávania 1,4 % oproti predchádzajúcim 0,6 %)
- USA: Jadrový maloobchodný obrat medzimesačne (očakávania 1,4 % oproti predchádzajúcim 0,5 %)
- USA: Maloobchodný obrat medziročne (predchádzajúci 3,71 %)
- 14:55, USA: Redbook index medziročne (predchádzajúci 7 %)
- 16:00, USA: Nevybavené predaje domov medzimesačne (očakávanie 0,5 % vs. predchádzajúce 1,8 %)
- USA: Zásoby podnikov medzimesačne (očakávanie 0,3 % oproti predchádzajúcim -0,1 %)
- USA: Index nevybavených predajov domov (72,1)
- 22:30, USA: Týždenné zásoby benzínu API (očakávanie +0,626 mil.)
- USA: Týždenné zásoby destilátov API (očakávanie -3,4 mil.)
- USA: Týždenné zásoby v Cushingu API (očakávanie -1,7 mil.)
- USA: Týždenné zásoby ropy API (očakávanie +6,1 mil.)
Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk
- 08:30: Nagel (ECB)
- 09:00: de Guindos (ECB)
- 10:30: Koch (ECB) a Rehn (ECB)
- 16:00: Waller (Fed)
- 18:15: Tschudin (SNB)
- 20:30: Waller (Fed)
EURUSD, interval H1
