Ekonomický kalendár: V centre pozornosti ISM služieb a report JOLTS z USA

Dnešný ekonomický kalendár sa zameria na údaje z USA. Pôjde o počet voľných pracovných miest (JOLTS), ktorý poskytne presnejší pohľad na dynamiku trhu práce v marci. Najdôležitejšia bude správa ISM v sektore služieb, kde trh očakáva mierny medzimesačný pokles. Cenová zložka by však mala zostať naďalej na veľmi vysokej úrovni.
Ekonomický kalendár
- 06:30 – RBA Cash Rate & Statement – úroková sadzba: 4,35 % (odhad: 4,35 %, predchádzajúca: 4,10 %). Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami. Trhy teraz analyzujú vyhlásenie kvôli signálom týkajúcim sa ďalšieho sprísňovania a inflačného výhľadu.
- 08:30 – Švajčiarsko CPI medziročne – odhad: 0,6 % y/y, predchádzajúca hodnota: 0,3 %. Očakáva sa zrýchlenie inflácie, hoci v porovnaní s globálnymi náprotivkami zostáva nízka.
- 08:30 – Švajčiarsko jadrový CPI medziročne – odhad: 0,5 % y/y, predchádzajúci: 0,4 %. Jadrová inflácia zostáva mierna, čo obmedzuje tlak na SNB.
- 08:45 – Francúzsko rozpočtové saldo – predchádzajúci: -32,12 mld. EUR. Odhad nie je k dispozícii. Údaj je dôležitý pre hodnotenie fiškálnej stability v eurozóne.
- 14:30 – Obchodná bilancia USA – odhad: -69,5 mld. USD, predchádzajúca: -57,3 mld. USD. Väčší deficit by mohol zaťažiť USD.
- 14:30 – Obchodná bilancia Kanady – odhad: -2,5 mld. CAD, predchádzajúca: -5,74 mld. CAD. Očakávané zlepšenie môže podporiť kanadský dolár.
- 14:55 – US Redbook medziročne – predchádzajúca: 7,7 %. Ukazovateľ spotrebiteľskej aktivity v USA v reálnom čase.
- 14:45 – Konečný S&P PMI služieb v USA – odhad: 51,3, predchádzajúci: 51,3. Svedčí o stabilizácii sektora služieb.
- 14:45 – Konečný S&P kompozitný PMI v USA – odhad: 52,1, predchádzajúci: 52,0. Mierne zlepšenie celkovej ekonomickej aktivity.
- 16:00 – Voľné pracovné miesta JOLTS v USA – odhad: 6,85 mil., predchádzajúca hodnota: 6,882 mil. Odráža stabilný dopyt po práci. Ide o kľúčový ukazovateľ pre Fed.
- 16:00 – ISM PMI služieb v USA – odhad: 53,7, predchádzajúca hodnota: 54,0. Očakáva sa mierny pokles, ale sektor zostáva v zóne expanzie.
- 16:00 – Predaj nových domov v USA – odhad: 0,652 mil., predchádzajúci: 0,587 mil. Očakáva sa oživenie dopytu na trhu s bývaním.
- 16:00 – Predaj nových domov v USA medzimesačne – odhad: 3,0 %, predchádzajúci: -17,6 %. Silné zotavenie po predchádzajúcom prudkom poklese.
- 16:00 – ISM služby – ceny v USA – predchádzajúca hodnota: 70,7. Zvýšené hodnoty signalizujú pretrvávajúci inflačný tlak.
- 16:00 – ISM služby – zamestnanosť v USA – predchádzajúca hodnota: 45,2. Hodnota pod 50 poukazuje na pokles zamestnanosti v sektore služieb.
- 16:00 – ISM služby – nové objednávky v USA – predchádzajúca hodnota: 60,6. Silná zložka dopytu podporuje sektor služieb.
Vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk
07:30 – tlačová konferencia RBA (prebieha)
10:00 – Panetta z ECB
16:00 – Bowman z Fedu
17:40 – Lane z ECB
18:30 – Barr z Fedu
Sezóna výsledkov
12:45 – Pfizer za 1. štvrťrok 2026
13:00 – PayPal za 1. štvrťrok 2026
22:15 – AMD za 1. štvrťrok 2026
22:50 – Super Micro za 3. fiškálny štvrťrok 2026
