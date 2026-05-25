US100 rastie o 1,5 % 📈

Vyhliadky na pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom, ktoré cez víkend signalizoval prezident Trump, podporujú rast na globálnych akciových trhoch. Najvýraznejšie je to vidieť pri futures na americký Nasdaq 100 (US100), ktoré rastú o viac než 1,5 %, hoci americké trhy dnes zostanú pre štátny sviatok zatvorené.
- Futures na ropu Brent (OIL) dnes klesajú približne o 4 %, čo znižuje výnosy dlhopisov a podporuje prílev kapitálu do rizikových aktív. Americký dolár zároveň oslabuje. Index MSCI All Country World sa priblížil k historickým maximám, zatiaľ čo ázijskú seansu ovládol býčí sentiment. Japonský Nikkei rástol takmer o 3 % vďaka silnému rastu technologických akcií.
- Posledné týždne ukázali, že najväčšie technologické spoločnosti na svete sú naďalej pripravené investovať stovky miliárd dolárov do infraštruktúry pre AI. To podporuje mnoho spoločností kótovaných na Nasdaqu. Rast tržieb spoločností z indexu S&P 500 za 1. štvrťrok zároveň dosiahol približne 26 % medziročne. Podľa Bank of America ide o najsilnejší výsledok od roku 2021. Napriek opatrnému tónu vedenia firiem zostáva budúci výhlaď jasne nad historickými priemermi.
- Kľúčové výsledky tento týždeň zverejnia v stredu Marvell Technology a Salesforce. Vo štvrtok budú nasledovať maloobchodníci Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree a Gap. Investori budú pozorne sledovať aj nadchádzajúci inflačný report PCE, ktorý je preferovaným inflačným ukazovateľom Fedu. Trhy naďalej monitorujú možnú dohodu s Iránom a prípadné opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Tieto udalosti by mohli ovplyvniť ceny ropy aj budúce rozhodovanie Fedu o úrokových sadzbách.
US100, denný interval D1
Zdroj: xStation5
