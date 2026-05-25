Zhrnutie trhov: Eufória na trhoch 💥 Stavia investori na koniec konfliktu na Blízkom východe❓

Európske akciové indexy v pondelok rastú a šplhajú sa na najvyššie úrovne za viac než dva mesiace. DAX (DE40) pridáva približne +1,82 %, zatiaľ čo široký index EURO STOXX 50 rastie o +1,85 %. Hlavným motorom je optimizmus okolo mierových rokovaní medzi USA a Iránom.
Prezident Trump v sobotu uviedol, že rámec dohody o otvorení Hormuzského prielivu bol „z veľkej časti vyrokovaný“. To elektrizovalo investorov a zmiernilo obavy z inflácie aj globálneho ekonomického spomalenia. Analytici však varujú, že kľúčové otázky, teda iránsky jadrový program a kontrola prielivu, zostávajú nevyriešené. Potenciálna dohoda sa tak môže ukázať len ako predĺžené prímerie.
Ceny ropy prudko klesajú. Brent stráca približne 4,7 % na zhruba 98 USD za barel, zatiaľ čo kontrakty WTI klesajú o viac než 5 %. Americký dolár oslabuje, index USDIDX klesá o 0,30 %, zatiaľ čo menový pár EUR/USD sa drží okolo 1,1642.
Z pohľadu sektorov vedú priemysel (+2,20 %), finančný/bankový sektor (+1,75 až +2,2 %) a tovary dlhodobej spotreby (+1,61 %). To odráža lepší sentiment a úľavu, ktorú priniesli nižšie ceny energií. Jediným sektorom v červených číslach zostáva energetika (-1,40 %), na ktorú priamo vplýva pokles cien ropy. Relatívne slabší je aj zdravotnícky sektor (+0,46 %). Objemy obchodovania sú nižšie pre štátne sviatky v USA a Veľkej Británii. Zdroj: XTB
Informácie o spoločnostiach
- Delivery Hero je najväčším individuálnym ťahúňom európskych trhov. Akcie rastú o viac než 12 % a dosahujú 18-mesačné maximá po správach FT, že Uber zvažuje zvýšenie ponuky na prevzatie po tom, čo jeden z hlavných akcionárov odmietol ponuku 38 EUR za akciu. Uber je už teraz najväčším akcionárom Delivery Hero s podielom okolo 19,5 % a viacerí investori požadujú cenu nad 40 EUR za akciu. Jefferies zároveň zvýšila cieľovú cenu z 29 EUR na 42,5 EUR, pričom upozornila na „množstvo antimonopolných problémov“. Uber sa s Delivery Hero prekrýva na 22 trhoch.
- Safran (+4,46 %) je najvýkonnejšou akciou indexu Euro Stoxx 50. Výrobca leteckých motorov ťaží zo zvýšenej aktivity v leteckom sektore, keďže lacnejšia ropa znižuje náklady aeroliniek, aj z vyšších výdavkov na obranu v Európe. Airbus (+2,79 %) a Air France-KLM (+2,79 % / +7,5 %) výrazne rastú vďaka poklesu cien ropy. Deutsche Bank (+2,88 %) a BNP Paribas (+2,64 %) patria medzi najväčšie rasty v bankovom sektore, ktorý má dnes jeden z najväčších pozitívnych príspevkov k pohybu indexu. Na opačnom konci stoja energetické spoločnosti. Eni klesá o 1,78 % a TotalEnergies stráca 1,24 % po poklese cien ropy.
