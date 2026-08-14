Ekonomický kalendár 🗽 V centre pozornosti maloobchodné tržby v USA a údaje UoM

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne nabitý a investori sa zamerajú predovšetkým na údaje z eurozóny a Spojených štátov. Dopoludnia bude zverejnený druhý odhad HDP eurozóny za Q2, zatiaľ čo neskôr počas dňa budú kľúčovým údajom maloobchodné tržby v USA. Seansa prinesie aj údaje z Kanady a predbežný augustový prieskum spotrebiteľského sentimentu University of Michigan v USA.
Ekonomický kalendár (14. augusta)
- 08:45 Francúzsko – júlový CPI: predchádzajúce 2,1 % medziročne a 0,6 % medzimesačne.
- 08:45 Francúzsko – finálny júlový HICP: predchádzajúce 2,4 % medziročne a 0,6 % medzimesačne.
- 11:00 Eurozóna – druhý odhad HDP za Q2: očakáva sa 1,0 % medziročne a 0,4 % medzikvartálne; predchádzajúce hodnoty 1,0 % a 0,4 %.
- 11:00 Eurozóna – zmena zamestnanosti za Q2: predchádzajúce 0,1 % medzikvartálne.
- 14:30 USA – júlové maloobchodné tržby: očakáva sa +0,1 % medzimesačne; predchádzajúce +0,2 %.
- 14:30 USA – júlové jadrové maloobchodné tržby: očakáva sa +0,2 % medzimesačne; predchádzajúce -0,2 %.
- 14:30 USA – maloobchodné tržby: predchádzajúce 6,7 % medziročne.
- 14:30 Kanada – júnové veľkoobchodné tržby: očakáva sa +2,7 % medzimesačne; predchádzajúce 0,0 %.
- 14:30 Kanada – júnové tržby vo výrobnom sektore: očakáva sa -0,1 % medzimesačne; predchádzajúce +1,3 %.
- 16:00 USA – predbežný index spotrebiteľského sentimentu University of Michigan za august: očakáva sa 55,0; predchádzajúce 55,2.
- 16:00 USA – spotrebiteľské očakávania University of Michigan: očakáva sa 55,2; predchádzajúce 55,4.
- 16:00 USA – hodnotenie súčasných podmienok University of Michigan: očakáva sa 54,8; predchádzajúce 54,8.
- 16:00 USA – päťročné inflačné očakávania University of Michigan: očakáva sa 3,3 %; predchádzajúce 3,3 %.
- 16:00 USA – jednoročné inflačné očakávania University of Michigan: očakáva sa 4,2 %; predchádzajúce 4,2 %.
- 16:00 USA – júnové podnikové zásoby: očakáva sa +0,1 % medzimesačne; predchádzajúce +0,3 %.
EURUSD (interval D1)
Vzhľadom na dnešný kalendár môže EURUSD zaznamenať výraznejší nárast volatility oboma smermi. Slabšie než očakávané maloobchodné tržby v USA by mohli ovplyvniť očakávania investorov týkajúce sa tohtoročného vývoja amerických úrokových sadzieb a pravdepodobne by výrazne znížili pravdepodobnosť ich zvýšenia, najmä ak by ich sprevádzal slabý sentiment University of Michigan a nižšie inflačné očakávania.
Pre EURUSD by takýto scenár mohol teoreticky podporiť pokus o návrat nad 1,16 a potenciálne prerazenie nad líniu najmenšieho odporu v blízkosti 1,155. Naopak, silné maloobchodné tržby a zlepšujúci sa spotrebiteľský sentiment by mohli menový pár vrátiť smerom k jeho základnému downtrendu. Druhý odhad HDP eurozóny bude mať pre EURUSD pravdepodobne druhoradý význam, keďže investori neočakávajú žiadne výrazné revízie.
Zdroj: xStation5
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