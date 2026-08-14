Ranné zhrnutie: Nasdaq 100 späť nad 30 000 bodmi 📈 Zlato a striebro korigujú zisky

Na pozadí zmiešanej seansy v Ázii, kde hongkonský Hang Seng klesol takmer o 1 %, zatiaľ čo juhokórejský KOSPI a japonský Nikkei rástli, investori na akciových trhoch po silných ziskoch z posledných dní čiastočne vyberajú zisky. Sentiment na globálnych trhoch podporuje rast na Wall Street, mierne nižšie ceny ropy a slabší než očakávaný americký index cien výrobcov (PPI). V Ázii sa darilo najmä technologickým akciám vrátane japonských a juhokórejských polovodičových spoločností.
- Futures na Nasdaq 100 mierne klesajú, o necelých 0,2 %, hoci index prvýkrát od polovice júla uzavrel nad hranicou 30 000 bodov. S&P 500 medzitým dosiahol nové historické maximum a prekonal 7 800 bodov. Futures na hlavné európske indexy vrátane Euro Stoxx 50 (EU50) a DAX (DE40) sa pred relatívne nabitým kalendárom kľúčových makroekonomických údajov obchodujú prevažne bez zmeny.
- Dnes sa investori zamerajú predovšetkým na predbežný odhad HDP eurozóny za Q2 (12:00 českého času, trh očakáva rast o 1 % medziročne a 0,4 % medzikvartálne), maloobchodné tržby v USA za júl (15:30 českého času, Wall Street očakáva rast o 0,1 % medzimesačne po 0,2 % v júni) a predbežný index spotrebiteľského sentimentu University of Michigan spolu s inflačnými očakávaniami v USA za august (17:00 českého času).
- Drahé kovy klesajú. Striebro stráca približne 1 % a zlato oslabuje o 0,7 % smerom k 4 300 USD, zatiaľ čo včera sa obchodovalo okolo 4 440 USD. Americký dolár oslabuje a EURUSD testuje oblasť 1,154. Ceny ropy zostávajú prevažne stabilné, Brent (OIL) sa obchoduje v blízkosti 87 USD za barel. Investori zvažujú riziko ďalšej eskalácie okolo Iránu oproti obavám zo slabnúceho globálneho dopytu. USA oznámili bezprecedentné ekonomické opatrenia proti Teheránu, zatiaľ čo Pentagón uviedol, že námorná blokáda iránskych prístavov by mohla pokračovať neobmedzene dlho.
- USA sa pripravujú vyslať na Blízky východ lietadlovú loď USS George Washington, ktorá v rámci skôr plánovanej rotácie nahradí USS Abraham Lincoln. Lincoln je nasadená už viac ako 250 dní, vrátane rekordných 200 dní bez návštevy prístavu, čo v Kongrese vyvoláva obavy z nedostatku zásob, únavy posádky a technických problémov.
- Detroitské automobilky varujú, že navrhované zmeny severoamerickej obchodnej dohody by mohli každému výrobcovi zvýšiť ročné náklady najmenej o 2 miliardy USD. Washington požaduje, aby vozidlá obsahovali aspoň 50 % komponentov vyrobených v USA, ak majú mať nárok na nižšie clá. General Motors (GM.US) odhaduje svoje tohtoročné náklady spojené s clami na 2,5–3,5 miliardy USD, zatiaľ čo Ford (F.US) očakáva vplyv približne 1 miliardy USD.
- Apple investuje stovky miliónov dolárov do nového moderného výrobného závodu v Houstone, ktorý už expedoval svoje prvé AI servery. V závode by sa ešte tento rok mala začať aj výroba počítačov Mac mini.
Graf US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
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