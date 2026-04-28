Ekonomický kalendár: v centre pozornosti report spotrebiteľskej dôvery CB v USA

Dnešný ekonomický kalendár je pomerne chudobný, údaje amerického Conference Boardu však ponúknu ďalší pohľad na náladu na „Main Street“. Nedávne údaje o spotrebiteľskej dôvere v USA boli veľmi slabé. Indexy University of Michigan klesli na rekordné minimá, čo vyvoláva otázku, či prieskum Conference Boardu potvrdí podobne výraznú slabosť.
Ekonomický kalendár
- 10:00 – eurozóna, prieskum úverovania ECB
- 14:15 – USA, ADP týždenná zmena zamestnanosti v súkromnom sektore, predchádzajúca hodnota: 54,75 tis.
- 15:00 – USA, index cien domov m/m, očakávania: 0,1 % oproti predchádzajúcim 0,1 %
- 16:00 – USA, spotrebiteľská dôvera Conference Board, očakávania: 89 oproti predchádzajúcim 91,8
- 16:00 – USA, index Richmond Fed, očakávania: 1 oproti predchádzajúcim 0
- 22:30 – USA, zmena zásob ropy podľa API
Tržby amerických spoločností
- General Motors, Coca-Cola, UPS – pred začiatkom americkej seansy
- Visa, Starbucks – po skončení americkej seansy
Vystúpenia predstaviteľov centrálnych bánk
- 13:45 – BoE, Bailey
- 19:30 – ECB, Christine Lagarde
EURUSD (interval H1)
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.