Zlato klesá pod 4 200 USD 📉

Zlato dnes pokračovalo v poklese a prepadlo sa pod hranicu 4 200 USD za uncu. Spotová cena sa dostala až k úrovni okolo 4 173 USD, keď investori začali viac zohľadňovať možnosť, že geopolitické napätie na Blízkom východe povedie k vyššej inflácii, a tým aj k prísnejšej menovej politike v USA.
Nový tlak na trhy prišiel po tom, čo USA podľa správ uskutočnili údery proti iránskym cieľom v blízkosti Hormuzského prielivu. Dôvodom mala byť odveta za zostrelenie amerického vojenského vrtuľníka pri pobreží Ománu. Irán následne signalizoval, že na útoky bude reagovať, čo zvyšuje riziko ďalšej eskalácie konfliktu a ohrozuje krehké prímerie.
Za normálnych okolností by podobné geopolitické napätie mohlo zlatu pomôcť, pretože investori ho často vnímajú ako bezpečný prístav. Tentoraz však prevažuje iný faktor. Obavy z narušenia dodávok energií cez Hormuzský prieliv zdvihli ceny ropy, čo opäť posilnilo inflačné riziká. Vyššia inflácia by mohla prinútiť centrálne banky držať sadzby vyššie dlhší čas, prípadne ich znova zvýšiť. To je pre zlato negatívne, pretože nenesie žiadny úrok.
Výnosy 2-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli na najvyššiu úroveň za viac než rok, čo ďalej zhoršilo náladu na trhu so zlatom. Práve krátkodobé výnosy citlivo reagujú na očakávania týkajúce sa politiky Fedu. Ak investori veria, že sadzby zostanú vysoko, zlato sa stáva menej atraktívne v porovnaní s úročenými aktívami.
Technický obraz sa navyše výrazne zhoršil. Zlato nedávno prerazilo pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer, čo je dôležitý signál sledovaný inštitucionálnymi investormi. Takéto prelomenie často spúšťa ďalší predajný tlak, pretože časť trhu ho vníma ako potvrdenie slabnúceho dlhodobého momenta.
Podľa komentára Standard Chartered môže byť krátkodobý vývoj zraniteľnejší, najmä ak sa zvýši pravdepodobnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky. Rizikom je aj to, že pri hlbšom poklese sa viac pozícií v zlatých ETF dostane do straty, čo môže vyvolať ďalšie výpredaje. Najbližšia dôležitá technická podpora sa nachádza okolo 4 100 USD za uncu.
Z regionálneho pohľadu zostáva dopyt zmiešaný. India pôsobí slabšie, zatiaľ čo Čína zostáva pre trh so zlatom dôležitým svetlým bodom. Miestne prémie sa držia pod 10 USD za uncu, čo naznačuje, že čínsky dopyt zatiaľ úplne nevymizol.
Pokles sa neobmedzil iba na zlato. Striebro oslabilo o 2,5 % na 63,75 USD, platina stratila viac než 4 % a slabšie bolo aj palladium. Širší trh drahých kovov tak ukazuje, že nejde iba o izolovaný pohyb zlata, ale o širšie precenenie v prostredí vyšších výnosov a rastúcej opatrnosti investorov.
Graf zlata a výnosy 2-ročných amerických dlhopisov
Zdroj: Bloomberg
Graf jasne ukazuje, že sa inverzný vzťah medzi zlatom a 2-ročnými americkými výnosmi v posledných mesiacoch výrazne posilnil. Zatiaľ čo cena zlata po predchádzajúcom raste postupne oslabuje smerom k oblasti okolo 4 200 USD, výnosy 2-ročných štátnych dlhopisov rastú až k úrovniam nad 4,1 %. Tento vývoj potvrdzuje, že trh sa začína viac sústreďovať na možnosť dlhšie trvajúcich vysokých sadzieb než na samotné geopolitické riziko.
Zlato na grafe najprv výrazne rástlo, ale po dosiahnutí vrcholu nad 5 000 USD začalo postupne strácať silu. Súčasne sa oranžová krivka výnosov začala prudko dvíhať, čo vytvorilo silný tlak na drahý kov. Čím vyššie sú výnosy amerických dlhopisov, tým väčší je alternatívny náklad držby zlata, pretože zlato samo o sebe nenesie žiadny úrok.
Technicky je dôležité, že zlato stratilo časť predchádzajúceho rastového momenta a jeho pokles sa časovo prekrýva s rastom výnosov. To naznačuje, že investori teraz vnímajú menovú politiku ako hlavný faktor pre ďalší vývoj. Ak by 2-ročné výnosy pokračovali v raste smerom k 4,2 %, tlak na zlato by mohol pretrvávať. Naopak stabilizácia výnosov by mohla vytvoriť priestor na upokojenie situácie a obranu podpory okolo 4 100 USD.
Graf zlata (GOLD, D1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata prudko oslabila a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 4 164 USD za uncu. Denný pokles o približne 2,23 % potvrdzuje, že predajný tlak výrazne zosilnel. Zlato sa po predchádzajúcej konsolidácii pod kĺzavými priemermi prepadlo nižšie a technický obraz sa tým ďalej zhoršil. Trh sa teraz nachádza v citlivej fáze, pretože cena stráca kontakt s dôležitými rezistenčnými úrovňami nad sebou.
Z technického pohľadu je negatívne predovšetkým to, že zlato zostáva hlboko pod EMA 50 na hodnote 4 570 USD aj pod SMA 100 na hodnote 4 741 USD. Tieto kĺzavé priemery teraz tvoria významnú rezistenčnú oblasť. Kým sa cena nedokáže vrátiť aspoň nad pásmo 4 520–4 570 USD, zostáva krátkodobý výhľad skôr medvedí. Ešte silnejšie potvrdenie návratu kupcov by prišlo až po prekonaní oblasti okolo 4 740 USD, kde sa nachádza dlhodobejší priemer.
Objemový profil ukazuje, že najvýraznejšia obchodná aktivita sa sústreďuje vyššie, najmä v oblasti okolo 4 500–4 800 USD. To znamená, že prípadný rast späť k týmto úrovniam môže naraziť na zvýšený predajný tlak. Súčasná cena sa naopak nachádza nižšie, v oblasti, kde je objemová podpora slabšia. To zvyšuje riziko, že ak sa kupci rýchlo neaktivujú, trh môže pokračovať smerom k nižším podporám.
Najbližšou dôležitou podporou je psychologická oblasť okolo 4 100 USD. Ak by došlo k jej prelomeniu, technický výhľad by sa ďalej zhoršil a otvoril by sa priestor na pokles smerom k pásmu 4 000 USD. Naopak, ak sa zlatu podarí oblasť 4 100 USD ubrániť, môže prísť krátkodobý odraz, najmä preto, že indikátor %R sa nachádza na hodnote -98,49, teda v extrémne prepredanej oblasti. To však samo o sebe neznamená automatický obrat trendu, ale skôr upozorňuje na možnosť zvýšenej volatility.
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