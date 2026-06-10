Zhrnutie trhov: Nervózne čakanie na infláciu v USA

- Počas stredajšej seansy európske trhy dobiehajú poklesy amerických indexov, ktoré včera zaznamenali výraznú korekciu.
- Trhový sentiment je jednoznačne negatívny, hoci tok firemných správ je obmedzený. To možno interpretovať tak, že firmy, najmä tie americké, dodávali trhom palivo pre rast, zatiaľ čo geopolitické a ekonomické pozadie vytvára tlak smerom nadol.
- Poklesy v Európe sú pomerne hlboké a v priemere dosahujú okolo 1 %. Najväčším porazeným je WIG20, ktorý klesá približne o 1,4 %. Lepšie sa darí hlavným indexom vo Švajčiarsku, Španielsku a Taliansku, kde sú straty obmedzené približne na 0,5 %.
- Širší trh zostáva v stave nervózneho vyčkávania. Hlavnými zdrojmi neistoty pre Európu sú ďalší vývoj konfliktu v Iráne a s tým súvisiaci budúci postoj ECB k menovej politike.
- Trh aktuálne započítava až dve zvýšenia sadzieb ECB v roku 2026. Akékoľvek prekvapenie by mohlo posunúť indexy starého kontinentu buď vyššie, alebo nižšie.
- STMicro (STM.IT) – Spoločnosť reportovala výsledky nad očakávaniami trhu. Napriek poklesu zisku rast tržieb a výhlaď vyššieho dopytu súvisiaceho s AI infraštruktúrou zdvíhajú akcie o 15 %.
- Sanofi (SAN.FR) – Spoločnosť dokončila práce na lieku Rilliprubart. Akcie klesajú o viac než 1,5 %.
- HSBC (HSBA.UK) – JP Morgan upozorňuje na problémy banky v Číne. Akcie klesajú o 2 %.
- SAP (SAP.DE) – Akcie klesajú o viac než 4 % po správe Goldman Sachs, ktorá poukazuje na tlak na marže zo strany cien komponentov.
- Absolútne kľúčovou udalosťou však budú dáta o inflácii v USA, ktoré budú zverejnené 1,5 hodiny pred otvorením seansy na Wall Street. Trh očakáva rast celkovej spotrebiteľskej inflácie na 4,2 % a jadrovej inflácie na 2,9 %. Akékoľvek prekvapenie by mohlo vyvolať silnú trhovú reakciu.
- Veľký rozdiel medzi jadrovou a celkovou infláciou ďalej zdôrazňuje silný príspevok energií a potravín k rastu cien.
- Futures na americké indexy pred otvorením ukazujú mierne poklesy so stratami v rozmedzí 0,5–1 %.
- Na devízovom trhu najviac posilňuje britská libra. Dôvodom sú najnovšie komentáre Bank of England, ktoré trh vyhodnotil ako relatívne jastrabie. Zisky voči hlavným menovým párom dosahujú približne 0,25 %.
- Počas noci Irán údajne zostrelil americký útočný vrtuľník Apache, ktorý hliadkoval v Hormuzskom prielive. USA odpovedali odvetným úderom na iránskom území.
- Donald Trump uviedol, že „Irán zaplatí cenu za to, že čakal príliš dlho.“
- Napriek eskalácii zostáva trh s ropou bez výraznej zmeny. Drahé kovy tiež klesajú.
- Pšenica posilňuje. Kontrakty rastú o 2 % pre obavy o ponuku v USA.
- Pesimizmus dominuje aj na trhu kryptomien. Bitcoin klesá k úrovni 60 000 USD.
Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️
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