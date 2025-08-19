Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú údaje o kanadskom CPI

- Futures sa pred otvorením hotovostného obchodovania obchodujú zmiešane
- Hospodársky kalendár zahŕňa predovšetkým správu o kanadskom CPI a údaje o americkom trhu s nehnuteľnosťami
- Investori môžu reagovať aj na kvartálne výsledky spoločnosti Home Depot a možné geopolitické správy
Dnešné obchodovanie bude pravdepodobne pokojné. Makroekonomický kalendár neobsahuje veľa údajov a investori môžu sekundárne reagovať na včerajšie stretnutia v Bielom dome týkajúce sa vojny na Ukrajine. V tejto súvislosti teraz čakáme na podrobnosti týkajúce sa osobného stretnutia Putina a Zelenského a mierových záruk vyrokovaných v rámci NATO. Na druhej strane sa pozornosť trhu pomaly obracia k Jackson Hole, kde Jerome Powell má v piatok predniesť prejav o vyhliadkach súčasnej a budúcej menovej politiky USA.
Podrobný makroekonomický kalendár na dnešné obchodovanie:
14:30, Kanada – Údaje o inflácii za júl:
- Skrátený CPI: prognóza 3,0 % r/r; predchádzajúca hodnota 3,0 % r/r;
- Medián CPI: prognóza 3,1 % r/r; predchádzajúca hodnota 3,1 % r/r;
- CPI: prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca hodnota 0,1 % m/m;
- CPI: prognóza 1,7 % r/r; predchádzajúca hodnota 1,9 % r/r;
- jadrový CPI: prognóza 0,4 % m/m; predchádzajúca hodnota 0,1 % m/m;
14:30, Spojené štáty – počet stavebných povolení za júl:
- prognóza 1,390 mil.; predchádzajúca hodnota 1,393 mil.
14:30, Spojené štáty – Stavebné povolenia za júl:
- predchádzajúca -0,1 % m/m;
14:30, Spojené štáty – Začatie výstavby za júl:
- prognóza 1,290 mil.; predchádzajúca 1,321 mil.
14:30, Spojené štáty – Začatie výstavby za júl:
- predchádzajúce 4,6 % m/m;
14:30, Kanada – Údaje o inflácii za júl:
- Jadrová inflácia: predchádzajúca 2,7 % r/r;
- Spoločná inflácia: prognóza 2,7 % r/r; predchádzajúca 2,6 % r/r;
17:30, Spojené štáty – Údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (3. štvrťrok): prognóza 2,5 %; predchádzajúca 2,5 %;
20:10, Spojené štáty – prejav člena FOMC Bowmana
22:30, Spojené štáty – údaje EIA:
- týždenné zásoby ropy podľa API: predchádzajúca hodnota 1,500 mil.
